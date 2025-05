Wielrenner blijft 'tot het einde vechten' tegen dopingschorsing: 'Ik herhaal met klem dat ik onschuldig ben'

De Colombiaanse wielrenner Miguel Ángel López hoopt zijn onschuld in een dopingzaak nog steeds te bewijzen nadat woensdag in hoger beroep werd geconcludeerd dat zijn schorsing van vier jaar terecht is. "Ik heb nooit verboden middelen gebruikt."

López, bijgenaamd Superman, kreeg een jaar geleden de schorsing opgelegd door de internationale wielrenunie UCI wegens overtreding van de dopingregels. Hij ging in beroep bij sporttribunaal CAS.

Die instantie hield in november een hoorzitting en concludeerde dat de straf terecht was. López was in mei 2022, kort voor de start van de Giro d'Italia in het bezit geweest van menotropine en had dat verboden middel ook gebruikt. Volgens het CAS heeft de UCI voldaan aan de bewijslast en is er geen reden de straf terug te draaien. De schorsing blijft gehandhaafd tot 25 juli 2027.

Vechten tot het einde

De Colombiaan legt zich niet neer bij het besluit van het CAS. "Ik heb mijn advocaten aangegeven om alle mogelijke juridische wegen te bewandelen, inclusief een beroep bij het Zwitserse gerecht en, indien nodig, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens", reageerde hij op Instagram. "Ik herhaal met klem dat ik onschuldig ben. Ik heb nooit verboden middelen gebruikt of in bezit gehad. Ik zal tot het einde blijven vechten om de waarheid en mijn integriteit te verdedigen."

Ontslagen

De 31-jarige López was in 2022 al ontslagen door zijn ploeg Astana omdat hij nauwe banden zou hebben met een omstreden Spaanse arts. Daarop ging hij fietsen voor Team Medellín.

López werd derde in de Ronde van Italië van 2018 en behaalde dat jaar dezelfde klassering in de Vuelta. In de Tour de France van 2020 werd hij zesde.