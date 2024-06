Hattrick aan Nederlands dagsucces: Lorena Wiebes, Marianne Vos en Lucinda Brand juichen

Een ongelooflijk vruchtbare dag voor het Nederlandse vrouwenwielrennen. Zaterdag wonnen maar liefst drie rensters een rit: Lorena Wiebes in de Ronde van Groot-Brittannië, Marianne Vos in de Ronde van Catalonië en Lucinda Brand in Dwars door het Hageland.

Lorene Wiebes domineerde de sprint na een kleine 107 kilometer met start en finish in Warrington. Achter haar kwam landgenote Charlotte Kool als tweede over de streep. Klassementsleidster Lotte Kopecky, ploeggenote van Wiebes, trok de sprint aan voor de Nederlandse en werd zelf nog zevende. De Belgische, die de eerste twee etappes had gewonnen, heeft in het klassement een voorsprong van 17 seconden op de Britse Anna Henderson.

"Het team heeft de hele dag goed werk geleverd door de kopgroep onder controle te houden", zei Wiebes na afloop via haar ploeg. "Ik was blij dat ik het kon afmaken voor het team. Het is altijd leuk om een wedstrijd te winnen nadat de meiden zoveel werk hebben gedaan. Er is nog één dag te gaan, dus we gaan er morgen weer vol voor", aldus Wiebes, die zondag afsluit met een heuvelrit over ruim 99 kilometer tussen Manchester en Leigh.

Marianne Vos neemt revanche

Marianne Vos nam bij de Ronde van Catalonië revanche voor vrijdag, waarin ze nipt als tweede eindigde. De 37-jarige Nederlandse van Visma | Lease a Bike kwam na ruim 95 kilometer alleen aan op de slotklim in La Molina. Haar land- en ploeggenote Riejanne Markus werd op 51 seconden tweede.

Marianne Vos. © Getty Images

In het algemeen klassement heeft Vos een minuut voorsprong op nummer 2 Markus. Vos moest vrijdag de zege in de massasprint aan de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston laten. Ze was het zichtbaar niet eens met de winst van Wollaston en vond dat zij in de sprint van haar lijn afweek. De Ronde van Catalonië voor vrouwen duurt tot en met zondag.

Volledig Nederlands podium

Bij de eendagskoers Dwars door het Hageland was het helemaal Oranje boven. De 34-jarige Lucinda Brand was na ruim 128 kilometer in Diest de snelste van een grote groep, voor landgenotes Thalita de Jong en Karlijn Swinkels.

Lucinda Brand. © Getty Images

Het was de eerste zege op de weg dit seizoen voor Brand, die afgelopen winter acht keer zegevierde bij het veldrijden. Dwars door het Hageland gaat deels over onverharde wegen en kasseistroken. Brand volgt Lotte Kopecky op als winnares. De Belgische wereldkampioene stond dit keer niet aan de start, omdat ze actief is in de Ronde van Groot-Brittannië.