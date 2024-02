WK veldrijden | Mathieu van der Poel houdt slag om de arm: 'Wat die Fransman overkwam, kan mij ook gebeuren'

Luke Plapp begon het seizoen uitstekend door de Australische titel op zowel de weg als de tijdrit te pakken, maar daarna liep het flink mis. De wielrenner van Jayco-AlUla ging vorige week in de derde rit van de Tour Down Under hard onderuit. Flink gehavend haalde hij wonder boven wonder de finish, maar daarmee was zijn lijdensweg niet ten einde.