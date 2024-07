Churandy Martina heeft groot probleem door zesde deelname aan Spelen: 'Hoe ga je dat oplossen?'

Churandy Martina zal dinsdag met een blij gevoel rondlopen. De Nederlandse estafetteploeg kreeg namelijk goed nieuws en mag zich opmaken voor de Olympische Spelen in Parijs. Dat betekent dat Martina zijn zesde Spelen gaat lopen, maar dat levert ook een probleem op met een tatoeage op het lijf van de atleet.

Het zag er lange tijd naar uit dat het voor de 40-jarie Martina zou blijven bij vijf Olympische Spelen. Een verkeerd startpistool bij de race van concurrent Botswana zorgt er echter voor dat Nederland alsnog mee mag doen op de 4x100 meter estafette in Parijs. Dat zadelt Martina met een probleem op.

Churandy Martina profiteert van blunder Botswana: Nederlandse atleet mag naar zesde Spelen De Nederlandse estafettemannen op de 4x100 meter mogen toch naar de Olympische Spelen van Parijs. Dat bevestigt de Atletiekunie bij de bekendmaking van de gehele olympische selectie. Dat betekent dat sprinter Churandy Martina (40) zich in zijn afscheidsjaar mag opmaken voor zijn zesde Spelen, in een team met Taymir Burnet, Elvis Afrifa, Xavi Mo-Ajok, Nsikak Ekpo en Onyema Adigida.

Probleem met tatoeage

De atleet heeft op zijn arm namelijk een tatoeage van de vijf olympische ringen. Elke ring stond voor een deelname van Martina. Het begon met de Spelen van 2004 in Athene. Daarna was hij er ook bij in Peking, Londen, Rio de Janeiro en Tokio. Martina heeft nu dus vijf ringen op zijn arm staan.

Daar moet nu dus eigenlijk een zesde ring bijkomen, maar dat is lastig, want er zijn nu eenmaal maar vijf olympische ringen. TeamNL zag het probleem al aankomen: 'Hoe ga je dit nu oplossen?' Martina liet afgelopen weekend tijdens de FBK Games aan De Volkskrant weten dat hij er wel een idee over heeft. Hij kreeg daar een koninklijke onderscheiding en dat inspireerde hem: 'Een kroontje boven de ringen.'

Bijzondere prestatie

Dat Martina aan zijn zesde Spelen mee gaat doen is vrij bijzonder. In de hele geschiedenis zijn er namelijk slechts negen andere atleten geweest die daarin geslaagd zijn. Snelwandelaar Jesus Angel Garcia uit Spanje heeft met acht deelnames het record. Hij stopte op 51-jarige leeftijd na de vorige Spelen in Tokio.

Martina is ook pas de derde Nederlandse sporter ooit die aan zo veel verschillende Olympische Spelen meedoet. Anky van Grunsven (paardensport) is met zeven de recordhoudster. Martina evenaart Eric Swinkels (schietsport) als hij in Parijs aan de start staat. Wel moet er de kanttekening geplaatst worden dat de atleet tijdens zijn eerste twee deelnames nog niet voor Nederland, maar voor de Nederlandse Antillen uitkwam.



Wij spraken Martina afgelopen weekend tijdens de FBK Games in Hengelo. Toen was nog niet duidelijk of hij naar de Spelen mocht.