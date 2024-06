'Dit is onbeschrijfelijk': verrassend zilver voor Diane van Es op 10.000 meter op EK atletiek

Diane van Es heeft voor een verrassing gezorgd op de EK atletiek. De Nederlandse langeafstandsloper pakte op de 10.000 meter heel knap de zilveren medaille.

De 25-jarige Van Es rende in een persoonlijk record van 30:57.24 naar de tweede plaats. Het goud ging naar de Italiaanse Nadia Battocletti, die een nationaal record liep. Van Es zorgde voor de derde zilveren medaille van Nederland dit EK atletiek en de negende van TeamNL in totaal. Brons op de tien kilometer ging naar de Britse Megan Keith, die op ruim drie seconden van Van Es finishte.

'Dit is onbeschrijfelijk'

"Ik wist dat ik goed in vorm was, maar dat het er zo uitkomt is surrealistisch. Ik wist wel dat ik voor de medailles mee kon doen als het goed zou lopen. Maar dat was dit seizoen nog niet een keer gelukt. Maar dat het zo werkelijkheid wordt, is onbeschrijfelijk. Pieken op het juiste moment heet dat", zei Van Es na afloop eerlijk tegen de NOS. "Dit was het hoogst haalbare", wist zij ook."

Vier Nederlanders in top twintig

Jasmijn Lau finishte ook nog in de top tien voor Nederland op de tien kilometer. Zij finishte in een persoonlijk record van 32:15.91 op plek zeven. Een knappe prestatie. Silke Jonkman (dertiende) en Veerle Bakker liepen ook een prima race en eindigden in de top twintig. Jennifer Gulikers startte wel aan de finale, maar liep de tien kilometer niet uit.

Medaille-avond

Eerder op de avond pakte Nederland op de 400 meter horden ook al de andere twee kleuren medaille. Goud was er voor Femke Bol en verrassend brons voor Cathelijn Peeters.