Femke Bol laat topvorm zien op NK atletiek met finaleplek op ongewone afstand

Femke Bol heeft bij de NK atletiek met gemak de finale op de 200 meter gehaald. De topatlete was in Hengelo won haar halve finale en zette zelfs de snelste tijd van alle atletes neer. Daarmee liet ze zien goed in vorm te zijn richting de Olympische Spelen van volgende maand.

Bol, die deze zomer in Parijs olympisch goud hoopt te pakken op de 400 meter horden besloot om in Hengelo mee te doen aan een voor haar minder gewone afstand: de 200 meter. Op die afstand hoopt ze iets bijzonders neer te zetten dit weekend, want ze pakte nog nooit een Nederlandse titel op de buitenbaan.

Die heeft ze ook dit weekend niet zomaar gewonnen, want topsprintsters Marije van Hunenstijn en Tasa Jiya zijn ook van de partij. Dat geldt ook voor Lieke Klaver. Zij won op de WK indoor eerder dit jaar zilver achter Bol op de 400 meter.

Bol naar de snelste tijd

Van Hunenstijn en Jiya kwamen in de eerste halve finale in actie en waren daarin een stuk beter dan de rest. Van Hunenstijn won in 23,19 en dat was net iets sneller dan de 23,21 van Jiya. Klaver liep een ronde later en kwam niet aan de tijd van beide vrouwen, maar won haar halve finale wel met gemak.

Het grootste deel van het publiek keek echter vooral uit naar de derde halve finale met Bol. De topatlete hield zich niet in en plaatste zich met de snelste tijd van allemaal voor de finale: 23,14.

Finale

De finale op de 200 meter is zondag de afsluitende afstand van het NK. De vrouwen komen om 16.55 uur in actie. Bol hoopt dan dus eindelijk een nationale titel op een NK outdoor te gaan pakken.