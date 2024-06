Femke Bol ziet weinig in nieuw poenerig atletiekgala van voormalig topatleet

Voormalig topatleet Michael Johnson zet een nieuwe reeks poenerige atletiekwedstrijden op: Grand Slam Track. De voormalig olympisch kampioen 200 en 400 meter heeft als eerste atleet Sydney McLaughlin-Levrone vastgelegd. Zij is de grote concurrente van Femke Bol op de 400 meter horden.

Johnson baalt ervan dat er veel atletiekevenementen zijn waarbij niet de besten van de wereld tegen elkaar uitkomen. Ook bij de Diamond League regent het regelmatig afzeggingen. Hij wil dat met de Grand Slam Track oplossen door de atleten een contract te laten tekenen. Daarmee verplichten ze zich om op te komen draven.

Daar staat dan wel een hoop geld tegenover. In totaal is er 12,6 miljoen dollar beschikbaar voor de vier jaarlijkse ontmoetingen. De winnaar van een wedstrijd grijpt 100.000 duizend dollar. "Het geweldige van deze opzet is dat we atleten onder contract hebben die gegarandeerd viermaal per jaar tegen elkaar uitkomen. Dat is waar de fans om vragen", aldus Johnson.

'Postergirl' Femke Bol schrikt van zichzelf: 'Dat is ook niet heel normaal' Femke Bol en Nadine Visser blikken samen vooruit op de FBK Games in Hengelo. Bol zal daar voor het laatst in actie komen op de 400 meter, voordat ze richting de Olympische Spelen in Parijs gaat. "Het voelt als thuis", zegt de atlete over de FBK Games, die op 7 juli gehouden worden in eigen land.

McLaughlin-Levrone

Bol en haar Amerikaanse generatiegenoot komen elkaar zelden tegen op de atletiekbaan. Sinds McLaughlin-Levrone in 2022 de wereldtitel greep, in een wereldrecord, is er geen rechtstreeks duel meer geweest. Straks bij de Olympische Spelen 2024 in Parijs gaan we zien wie zich in de tussentijd heeft ontwikkeld tot de beste. Want dat Bol sinds de Zomerspelen van Tokio ongeslagen bleef in de Diamond League, wrijft zand in de ogen: ze kwam al die tijd McLaughlin-Levrone niet tegen.

Sudoku's, verhuizing en tijd met vriend: zo houdt Femke Bol het hoofd koel richting Olympische Spelen De Olympische Spelen komen steeds dichterbij voor Femke Bol. De topatlete voelt al een 'leuke kriebel' richting Parijs. Daar zal ze voor een gouden medaille gaan op de 400 meter horden. Dan moet ze in deze drukke periode wel het hoofd koel houden.

Agenda van Femke Bol

Bol zegt over de reeks: "Het is iets groots, maar het moet wel in mijn schema passen." Haar reactie tegenover het Algemeen Dagblad verraadt dat ze daar twijfels over heeft. "Ik denk dat ik al best wel blij ben met alle Diamond Leagues. Ik heb al drukke jaren achter de rug. Dus ik word niet direct heel enthousiast om voor de volgende WK nog eens acht races te doen."

Mocht ze zich niet aansluiten bij het nieuwe circus, dan is er wellicht toch een manier om vaker haar grote rivale te treffen. "Ik hoop haar wel af en toe tegen te komen. Misschien kan ik dan een van de niet gecontracteerde atleten worden."