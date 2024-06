Fleur Jong imponeert met wereldrecord op 100 meter bij NK atletiek: 'Wie had dat gedacht?'

Fleur Jong heeft zondag bij de NK atletiek in Hengelo voor een prachtige prestatie gezorgd. De paralympisch atlete liep op de 100 meter (in de klasse met twee prothesen) een wereldrecord. De 'mooiste sportvrouw van 2023' klokte 12,35.

"Ja, wie had dat gedacht? De wind is goed, het weer is goed en we zitten in een stadion met eigen publiek. Een mooiere wedstrijd kun je eigenlijk niet krijgen", jubelde Jong na afloop voor de camera van Sportnieuws.nl.

Zelf was Jong dus enigszins verrast met de mondiale toptijd, maar haar coach wist volgens haar waarschijnlijk wel beter. "Mijn coach weet heel veel dingen beter dan ik en ziet dingen beter aankomen. Hij wist waarschijnlijk echt wel dat ik hard ging lopen. Dat voelde ik ook wel, want ik voelde me echt wel goed."

De vraag blijft echter altijd hoe alles bij elkaar valt in een race, stelde Jong. "Dat was dit keer het geval. Mijn start is echt verbeterd. De uitdaging zit bij mij na de eerste twintig meter, dan komt bij mij de doorversnelling soms iets te laatt. Ik moet gewoon bijblijven en dan er overheen in het laatste stuk. Dat is mijn sterkste stuk." En zo geschiedde zondag in Hengelo.

Jong lijkt klaar voor de Paralympische Spelen in Parijs (28 augustus tot en met 8 september). "De vorm is goed, de voorbereiding is goed. We hebben nog acht á negen weken de tijd. Dus we kunnen ook nog even lekker een blokje trainen. Ik geniet gewoon enorm van het wedstrijdseizoen. Ik wilde dit ook heel graag doen. Ik doe niet aan atletiek om maanden heel lang hard te trainen en en dan heel weinig wedstrijden te doen in de zomer. Ik geniet gewoon heel erg als het op wedstrijden aankomt."

Bij de Paralympische Spelen behoort Jong tot de favorieten op de 100 meter en bij het verspringen. "Als ik met twee gouden medailles naar huis mag, dan zijn de Spelen het meest geslaagd. Maar soms heb je dat niet in de hand. Ik ga enorm mijn best doen door voor mezelf het hardste ooit te lopen en het verst te springen. Dan ga ik merken wat het resultaat is. Ik ga ervan uit dat het een grote happening en beleving wordt."

'Mooiste sportvrouw van Nederland'

Fleur Jong werd vorig jaar nog als eerste paralympische sporter ooit uitgeroepen tot 'mooiste sportvrouw van Nederland'. "Het voelt een beetje als het krijgen van een heel mooi cadeautje. Het is een mooie toevoeging aan alles wat ik op sportief vlak probeer te bereiken, maar ook maatschappelijk. Dat ik zo’n titel win zegt iets over waar we in 2023 staan. Het zegt vooral dat alle grote vrouwelijke kampioenen geëerd worden, ongeacht handicap, geaardheid of kleur", zei ze destijds over die uitverkiezing.

Aangrijpend levensverhaal

Jong vertelde jaren geleden in een openharig interview met Women's Health over haar aangrijpende levensverhaal. In haar tienerjaren werd Jong van de ene op de andere dag erg ziek. Ze dacht aanvankelijk dat er sprake was van een extreme griep. "Ik had koorts en kon niet eens meer uit bed stappen, want op mijn benen staan lukte niet. Dat is het laatste wat ik weet", vertelde ze in het interview.

Een onschuldige bacterie bleek in haar bloedbaan terecht te zijn gekomen. Het lichaam van de toen 16-jarige Jong raakte daardoor in een toxische shock. Haar bloed circuleerde alleen nog in de vitale delen van haar lichaam: haar hart, longen en hersenen. De delen waar geen bloed meer naartoe stroomt, sterven dan af. Hierdoor werden acht vingertoppen, het rechteronderbeen en haar linkervoorvoet en -hiel geamputeerd.