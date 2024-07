Sifan Hassan reageert op bijzondere woorden van nieuwe premier Dick Schoof: 'Blij dat hij fan van me is'

Sifan Hassan werd deze week ineens onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. De nieuwe premier. Dick Schoof, haalde haar aan tijdens een van zijn eerste dagen als opvolger van Mark Rutte. De langeafstandloopster zelf kon het wel waarderen dat ze genoemd werd.

De nieuwe premier Schoof, zelf een fanatiek hardloper, trok een vergelijking tussen zijn begin van het premierschap en de eerste marathon van Hassan. Die liep ze vorig jaar april in Londen en won ze ook meteen. Aan de ene kant afvragen waar je aan begint, maar ook nieuwsgierig naar wat komen gaat. Dat was de boodschap die Schoof wilde overbrengen. Hij noemde Hassan ook 'een van de allergrootste sporthelden'.

Hassan stelde die vergelijking en de mooie woorden op prijs. "Ik ben blij dat hij fan van me is." Overigens had Hassan zich ook ingelezen in de opvolger van Mark Rutte. "Ik weet dat de premier ook marathons loopt en supergezond bezig is", zei Hassan in aanloop naar de FBK Games in Hengelo.

Hassan loopt 1500 en 10.000 meter op FBK Games, in aanloop naar Spelen Sifan Hassan doet begin juli tijdens de FBK Games mee aan zowel de 1500 meter als de 10.000 meter. Een goede voorbereiding op de Spelen van Parijs. Ook vorig jaar deed ze in Hengelo mee aan beide afstanden.

Enorm zenuwachtig

De regerend olympisch kampioenen op de 5000 en 10000 meter weet nog goed hoe ze aan de start van haar eerste marathon stond. "Voor die marathon in Londen was ik enorm zenuwachtig. Het was iets nieuws. De premier heeft in zijn functie waarschijnlijk hetzelfde gevoel. Ik wens hem veel succes."

Sifan Hassan is gewaarschuwd: Beatrice Chebet verbreekt wereldrecord 10.000 meter en gaat naar Olympische Spelen Beatrice Chebet (24) heeft in Eugene (VS) het wereldrecord op de 10.000 meter aangescherpt. De Keniaanse hardloper kwam tot 28.54,14. Ze is de eerste vrouw onder de 29 minuten.

'Nederland zit in mijn hart'

Komend weekend doet ze tijdens de FBK Games mee aan de 1500 en de 10.000 meter. I n Hengelo wil ze zich graag tonen aan het thuispubliek, zeker met het oog op de Olympische Spelen. "Ik heb veel meegemaakt in Nederland. Ik ben hier opgegroeid, volwassen geworden. Dat zal ik nooit vergeten. Nederland zit in mijn hart."

Olympische Spelen

Hassan doet uiteraard mee aan de Olympische Spelen in Parijs, die eind juli beginnen. Welke afstanden ze loopt, daar is ze nog niet over uit. Ze denkt er nog altijd over om zowel aan de marathon als aan baanafstanden mee te doen. Later deze maand hakt ze de knoop door.