Zilveren Nederlandse atleten spreken van smetje op finale: 'Dat is natuurlijk wel wat we wilden'

Na de zilveren medaille op de 4x100 meter bij de mannen kwamen de atleten die verantwoordelijk waren voor de tweede tijd in de EK-finale met gemixte emoties bij het interview bij de NOS aan. Daar spraken ze toch van een smetje.

Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Nsikak Ekpo wilden benadrukken dat ze blij waren met zilver. Maar over de tijd van 38.46 waren ze ontevreden. Daardoor grepen ze naast één van de laatste kansen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. "Het was best wel rommelig", zei Ekpo na de finale.

Rommelig

"Er gebeurde heel veel. Ik kan niet voor mijn eigen race spreken, maar het was best rommelig bij ons. Burnet beaamde dat. "Mijn wissel liep niet smooth. Als die beter was geweest, hadden we goud gepakt", weten zijn collega-atleten zeker. De Italianen leken veel sneller, maar volgens de Nederlanders waren ze makkelijker te pakken dan het leek.

Smetje

"Het is wel een smetje op de finale en de zilveren medaille dat we dat ticket voor de Olympische Spelen niet hebben gehaald. Want dat was natuurlijk wel wat we ook wilden deze race", was Afrifa eerlijk. "We hebben nog maar een paar kansen, dus het is nog niet over. We moeten er de komende weken vol voor gaan." Eind juni wordt de balans opgemaakt en moeten de Nederlandse atleten sneller gelopen hebben dan 38.30 seconden.

'Ook gewoon cool'

Toen het Nederlandse viertal hoorde dat zij de EK atletiek met hun zilveren medaille hadden afgesloten met de in totaal twaalfde medaille voor Nederland, was er toch ook trots en blijdschap. "Zilver is ook gewoon cool", zeiden Afrifa en Ekpo. "Twaalfde medaille, meen je? Eigenlijk is het dan best wel leuk dat we het EK hiermee hebben kunnen afsluiten."