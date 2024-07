Tim en Tom Coronel plus Nyck de Vries brengen gokbedrijf in verlegenheid

De Kansspelautoriteit is niet te spreken over een actie van online casino Jacks.nl. Het gokbedrijf had schijnbaar autocoureurs Tim en Tom Coronel ingezet om het casino te promoten. Dat was in strijd met de regels in Nederland. Een geldstraf dreigt.

De regelgeving is een paar jaar geleden aangescherpt, waardoor gokbedrijven geen bekende Nederlanders meer in mogen zetten. Sporters vallen daar onder. Het doel van de regel is om jongeren te beschermen tegen beïnvloeding en een mogelijke gokverslaving.

Tim en Tom Coronel

Tim en Tom Coronel werden, zo luidt de aanklacht, door Jacks.nl ingezet om petjes te signeren met de naam van het casinobedrijf. De Kansspelautoriteit verwijst naar een uitzending van Hart van Nederland in augustus vorig jaar. Daarin is te zien hoe de broers Coronel de petjes signeren voor Jack’s Racing Day op het TT Circuit in Assen.

Nyck de Vries

Ook voormalig Formule 1-coureur Nyck de Vries staat in dat fragment bij de stand waar petjes worden gesigneerd. Daarnaast vond de Kansspelautoriteit foto’s waar deze drie en andere coureurs poseren met hostesses die kleding droegen met het logo van het onlinecasino. Dat zou ook neerkomen op de verboden inzet van rolmodellen voor gokreclames.

Dwangsom

Casinonieuws.nl meldt dat het moederbedrijf van Jacks.nl, JOI Gaming Limited, een dwangsom krijgt opgelegd van 50.000 euro per dag, met een limiet van 250.000 euro. De eis is dat voornoemde promotionele uitingen van internet verdwijnen.

Jacks.nl zegt in een reactie dit: “Van een contractuele relatie tussen Jacks.nl en deze rolmodellen is geen sprake en zodoende kan JOI Gaming Limited niet verantwoordelijk worden gehouden voor gedragingen/uitingen van de rolmodellen als Jacks.nl daarin geen enkele rol heeft gehad."

Het bedrijf stelt dat ze geen controle kunnen uitoefenen op het gedrag van rolmodellen. Als die een evenement van Jacks.nl bezoeken en daar petjes signeren, dan staat dat hen vrij en kan Jacks.nl daar niet opworden afgerekend, aldus het gokbedrijf.