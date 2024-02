Christian Horner | Getrouwd met Spice Girl en vader van twee kinderen bij verschillende vrouwen

Christian Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag binnen het Formule 1-team van Red Bull Racing. Maar wie is hij eigenlijk? In de Formule 1 liep iedereen tot de aanklacht met hem weg. Nu is zijn blazoen aangetast.

Zeg je Formule 1 en Red Bull Racing, dan zeg je Christian Horner, zelfs nu hij onder vuur ligt. De in Groot-Brittannië geboren teambaas is al sinds 2005 de teambaas bij Red Bull. Daarmee is hij nog altijd de langstzittende teambaas in de hoogste raceklasse. Hij was medeverantwoordelijk voor de opkomst en het succes van Max Verstappen in de Formule 1. Buiten het racen om is vooral zijn vrouw een bekend figuur.

Horner is namelijk getrouwd met Geri Halliwell. Dat zegt je misschien niets, maar als je de naam van de band hoort waar ze bekend van werd, dan gaat er meteen een lampje branden. Halliwell was namelijk een lid van de Spice Girls. Een van de grootste meidenpopgroep ooit. In die band werd ze 'Ginger Spice' genoemd. Ze zat samen met ex-Spice Girl Victoria Adams, die nu samen is met ex-voetballer David Beckham, in de popgroep.

Kinderen

Horner en Halliwell zijn sinds 2015 getrouwd en hebben samen een kind: de inmiddels zeven jaar oude Montague, ook wel Monty genoemd. Horner heeft uit een eerdere relatie nog een ander kind. Met zijn ex-vrouw Beverley Allen, met wie hij samen was tussen 1999 en 2013, heeft hij ook nog een tienjarige dochter. Zijn nieuwe vrouw Halliwell had ook al een kind uit een eerdere relatie, waardoor Horner naast vader ook nog stiefvader is.

Contact met Helmut Marko

Horner, die twee broers (Jamie en Guy) heeft, begon op jonge leeftijd al met karten. Hij promoveerde daarna naar de Formule Renault-klasse in 1992. De hoogste raceklasse die Horner haalde, was de Formule 2 in 1996. Een jaar later richtte hij het team Arden op in de Formule 3000 en daar ontstond het contact met Helmut Marko. De Oostenrijker verkocht een auto-trailer aan Horner en werd later de rechterhand (als adviseur) van Horner bij Red Bull Racing. Dat is hij nog steeds. Samen besloten ze bijvoorbeeld Verstappen een kans te geven in de Formule 1 in 2015. Inmiddels is de Nederlander drie wereldkampioenschappen rijker en gaat hij op voor wereldtitel vier. Of dat met of zonder Horner aan zijn vertrouwde zijde is, is afhankelijk van wat het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag oplevert.

Bild: 'Christian Horner stuurde foto's naar een medewerker bij Red Bull' De Telegraaf dropte maandag een bommetje in de Formule 1-wereld; het bracht naar buiten dat Red Bull een onderzoek is gestart naar grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Het Duitse Bild denkt nu ook te weten wat er is gebeurd.

Baas van Robert Doornbos

Op 25-jarige leeftijd stopte Horner al met racen, nadat hij in concurrent Juan Pablo Montoya een racer zag die zijn niveau ver te boven was. Sinds 1999 begon zijn carrière als teammanager bij Arden. In 2004 was Horner teambaas van Robert Doornbos in het laatste seizoen dat Formule 3000 nog bestond. Het team met de Nederlandse coureur en Vitantonio Liuzzi sleepte zowel de constructeurstitel als de coureurstitel (Liuzzi) binnen. Daarna maakte hij dus de overstap naar Red Bull, waar hij al bijna twintig jaar de baas is.

Gekroond

Horner is in het verleden al twee keer gekroond door het Britse koningshuis. Eerst tot officier en recent tot commander in dezelfde orde. Hij kreeg de onderscheidingen vanwege zijn verdiensten voor de motorsport.

Grensoverschrijdend gedrag

Begin 2024 kwam via De Telegraaf het nieuws naar buiten dat Horner beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. Red Bull heeft een onderzoek gestart naar deze beschuldiging. Het is nog niet duidelijk wat de consequenties zijn. Horner zelf ontkent alle beschuldigingen.