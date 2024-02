Ex-schaatser Michel Mulder brengt na winnen Stars on Stage eerste single uit: luister hier het nummer

Michel Mulder verbaasde vrijdagavond vriend en vijand door het tv-programma Stars on Stage te winnen. De ex-schaatser werd de beste musicalster van de BN'ers die meededen. Hij bracht ook meteen zijn eerste single uit.

Mulder won in de finale van Stars on Stage van zangeres Emma Heesters en Real Housewives-ster en ondernemer Susanna Klibansky. In het programma streden deelnemers tegen elkaar met diverse musicalnummers. Ze werden door een jury beoordeeld op hun zang, dans en acteerwerk.

Mulder heeft meteen na zijn succes in het programma zijn eerste liedje uitgebracht. Het nummer 'Ik hoor bij jou' is hieronder te beluisteren.

Mulder won op de Olympische Winterspelen van Sotsji in 2014 tot ieders verrassing goud op de 500 meter. Hij is met die zege nog steeds de eerste en enige Nederlander met goud op de sprintafstand. Maar vraag hem niet hoe hij die medaille won, want hij moet zich er soms nog steeds voor verontschuldigen. Althans, dat gevoel heeft hij.

Tumor in zijn hoofd

Mulder deelde eerder in het tv-programma Stars on Stage heftig nieuws over zijn gezondheid. De 37-jarige ex-schaatser vertelde dat hij een tumor in zijn hoofd heeft. "Het is gelukkig goedaardig, maar het zit wel op een heel vervelende plek, die niet zo makkelijk te behandelen is", zei hij in een interview met de NOS. Vanwege de risico's stelt Mulder een operatie voorlopig nog uit.