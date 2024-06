Ex-topvoetballer Andy van der Meijde en vriendin Melisa cashen flink bij verkoop miljoenenvilla

Andy van der Meijde en zijn vriendin Melisa Schaufeli kunnen flinke winst maken bij de verkoop van hun landhuis in Beemte Broekland. Althans, Melisa kan flink cashen. Het tweetal is officieel al sinds 2015 gescheiden.

Van der Meijde en Schaufeli zijn gewoon nog samen, maar dan niet officieel. Dit om de vorige ex van de oud-voetballer op afstand te houden. Van der Meijde en Schaufeli trouwden in gemeenschap van goederen en dat zorgde voor financiële onzekerheid, omdat de exen van Van der Meijde zo achter het geld en bezittingen konden gaan. Dus scheidde het tweetal een jaar na hun bruiloft alweer.

Villa Andy van der Meijde te koop

Van der Meijde en zijn vriendin hebben hun huis voor €2.385.000 te koop gezet. Het gigantische onderkomen staat op naam van Melisa, die het in 2019 kocht voor 825.000 euro met een hypotheek van 200.000 euro. Er gloort dus een winst van bijna 1,6 miljoen euro voor het stel.

Het landhuis ligt nabij Apeldoorn en is voorzien van 378 m² woonoppervlakte met zeven slaapkamers. Ook zijn er twee badkamers en een apart toilet. De villa die beschikt over een oprijlaan is verder voorzien van heel veel groen, een flinke jacuzzi, een vijver en een paardenstal.

Manusje van alles

Andy van der Meijde was profvoetballer tussen 1997 en 2010. Hij speelde achtereenvolgens voor Ajax, FC Twente, Inter, Everton en PSV. Ook speelde hij zeventien interlands voor het Nederlands elftal. Hij haalde niet het maximale uit zijn voetbalcarrière door seks, drank, drugs en feestjes. Dat alles staat beschreven in het boek Geen genade.

Na zijn actieve carrière ging hij de mediawereld in. Hij heeft zijn eigen show Bij Andy in de auto! en is analist bij Veronica Offside. Ook was hij samen met zijn vriendin de hoofdrolspeler in de realitysoap Andy & Melisa (2014-2017). Van der Meijde is ook veel actief op sociale media.