Fans krijgen per ongeluk pornofilm in plaats van tennis te zien

De start van de Cordoba Open ging niet helemaal lekker. Fans die zich buiten het tennisstadion hadden verzameld om op grote schermen naar het tennis te kijken, kregen iets heel anders te zien op de schermen.

De organisatie van het ATP-toernooi in Argentinië toonde per ongeluk een pornofilm in plaats van tennis. Gelukkig was het nog vroeg op de dag en zaten er nog niet heel veel fans klaar.

De organisatie heeft niet gereageerd op het incident. Op de video (let op: schokkende beelden) hoor je dat sommige fans er wel om kunnen lachen.

Baez en Schwartzman

Sebastian Baez is titelverdediger in Cordoba. Hij is, samen met Diego Schwartzman, de grote naam op het ATP 250-toernooi in hun geboorteland.