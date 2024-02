Hakim Ziyech maakt miljoenenwinst, villa in Vinkeveen voor astronomisch bedrag verkocht

Taylor Ward, de vrouw van Riyad Mahrez, ging onlangs viraal op sociale media. Te zien was hoe de 26-jarige Engelse in tranen uitbarstte toen haar man bekendmaakte dat hij een transfer maakte naar Saudi-Arabië. "Die lijn achtervolgt me", zegt Ward in een uitgebreid interview over haar leven in het Midden-Oosten.