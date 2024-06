Ontslagen Duitse saxofoonleraar gaat viraal tijdens EK: 'Laat hem optreden in de finale!'

Een Duitse saxofonist heeft de harten veroverd van fans op het EK voetbal. Video's van Andre Schnura gaan viraal, waarop hij het publiek opjut voor en na de wedstrijden. "Ik ben oneindig dankbaar voor wat er nu gebeurt."

Te zien (en te horen) is hoe de saxofonist voor feestvreugde zorgt als hij de EK-klassieker Samba de Janeiro inzet. Het publiek zingt mee. Schnura, gehuld in het shirt van het Duitse nationale elftal met daarop nummer 9 van Rudi Völler, had niet verwacht een bekendheid te worden. "Ik ben volledig overweldigd", schrijft hij op Instagram.

Ontslagen muziekleraar

De saxofonist heeft een week vol pieken en dalen. "Ik werd deze week ontslagen op de muziekschool waar ik zes jaar lesgaf", schrijft hij onder een post. "Ik vroeg mij af hoe ik verder moest." Zijn succes wil hij delen met de rest van de wereld. Hij doneert 150 euro aan de Toni Kroos Foundation per verkochte saxofoon.

Studie in Nederland

'Saxophone Guy' heeft ook een link met Nederland. De talentvolle Duitser studeerde tussen 2018 en 2023 vijf jaar jazz en pop saxofoon in Arnhem. Tijdens zijn studie begon hij met het maken van filmpjes op zijn YouTube-pagina. Dat bleek een succes. Hij verzamelde inmiddels bijna 80 duizend abonnees.

In diezelfde periode werd hij uitgenodigd om op te treden op plekken van Costa Rica tot aan Ibiza. Volgens zijn eigen website verzorgde hij al op zestig bruiloften de muziek met zijn saxofoon.

'Legende van het EK'

Niet alleen de EK-bezoekers zijn fan van de Duitse saxofonist, ook op social media wordt Schnura bewondert. "Hij is de legende van dit EK", schrijft iemand. "Laat hem optreden in de finale!", schrijft een ander. Ook het Nederlandse feestgedruis wordt benoemd. "Moet je luisteren, als we Duitsland en Nederland in de finale krijgen, hebben we een zee aan Oranje én de 'Saxophone Guy'", is een opmerking die meer dan duizend keer geliked wordt.

