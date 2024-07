Speler van Ajax bezoekt Wimbledon, dag na overtuigende zege in oefenwedstrijd

Lorenzo Musetti en Taylor Fritz staan woensdag tegenover elkaar op het centre court van Wimbledon. Zij gaan uitmaken wie het in de halve finale mag opnemen tegen Novak Djokovic en doen dat onder toeziend oog van een Ajacied.

Dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan Engelsman Jordan Henderson. De middenvelder deed dinsdag nog 22 minuten mee bij Ajax in de oefenwedstrijd tegen Sint-Truiden. Toen Henderson in de 68e minuut inviel stond het 3-0, uiteindelijk werd het nog 4-0. Henderson was bij Wimbledon met zijn vriendin Rebecca Burnett.

Het is natuurlijk maar eventjes vliegen van Amsterdam naar Londen en dus had Henderson op woensdag alle tijd om een uitstapje te maken naar zijn thuisland. De nieuwe Ajax-trainer zal hem wel snel terug verwachten, aangezien zaterdag de volgende oefenwedstrijd op het programma staat. Dan neemt Ajax het in het Gelderse Wezep op tegen Rangers. De wedstrijd tegen de Schotten begint om 16:00 uur.

Vroeg begin van het seizoen

Ajax is al vroeg begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, omdat op 25 juli al de eerste officiële wedstrijd op het programma staat. Dan spelen de Amsterdammers tegen Vojvodina, in de tweede voorronde van de Europa League. Een week later staat de return op het programma. De Servische club is de eerste club van Dusan Tadic, die jaren aanvoerder was van Ajax. Inmiddels speelt hij voor Fenerbahçe.

Op 11 augustus begint de Eredivisie voor Ajax, met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.