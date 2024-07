Carlos Forbs bezorgt kersverse Ajax-trainer eerste lichtpuntje: 'Daar zorgt Farioli wel voor'

Ajax heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen. Op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek eindigde het in 4-0 voor Ajax tegen het Belgische Sint Truiden. De grote man bij de Amsterdammers was Carlos Forbs, die de start onder Francesco Farioli ook als een nieuwe start voor hemzelf ziet.

Al binnen negen minuten lag de bal in het netje. Na een goede combinatie hield Julian Rijkhoff zijn tegenstander goed van zich af en legde breed op de mee opgekomen Jorrel Hato. De verdediger schoof de bal beheerst onder de doelman van Sint Truiden door: 1-0. "We begonnen heel goed, hadden de controle, maar hadden vaker moeten scoren", zei Forbs tegen Sportnieuws.nl.

Opmerkelijk moment

Het werd in de eerste helft wel even onvriendelijk tussen de Nederlandse topclub en Belgische middenmoter. Adriano Bertaccini kreeg het aan de stok met Ajax-verdediger Tristan Gooijer. De Belgische aanvaller leek in de richting van Gooijer te spugen, maar scheidsrechter Dennis Higler hield het bij een vermaning.

Spuug of niet 🤔

Een opmerkelijk moment tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en Sint-Truidense 👀#ZiggoSport #Ajax pic.twitter.com/vESsqIPJtD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 9, 2024

Uitstekend begin van tweede helft

Waar het spel in de eerste helft nog op en neer golfde, nam Ajax in de tweede helft vanaf het begin het heft in handen. Binnen enkele seconden verdubbelden de Amsterdammers hun voorsprong al. Een goede lage voorzet van Carlos Forbs werd van dichtbij makkelijk binnen getikt door Banel: 2-0.

Enkele minuten later was het ook al 3-0. Forbs speelde een uitstekend begin van de tweede helft en beloonde dat met een doelpunt. De Engelsman werd goed diep gestuurd door Anton Gaaei en stifte de bal keurig over de doelman van Sint Truiden.

Ajax zet grote cijfers neer

In de slotfase zette Kenneth Taylor ook nog zijn naam op het scorebord. De middenvelder werd goed bediend door Christian Rasmussen, waarna hij de bal hoog in het doel schoot: 4-0. Ajax had talloze kansen om een mega score neer te zetten, maar het vizier stond niet op scherp. Daardoor bleef het bij een 4-0 overwinning.

Goede start Forbs aan nieuwe seizoen

Forbs kreeg het afgelopen seizoen veel kritiek. De Portugees maakte voor veertien miljoen euro de overstap van Manchester City, maar kon geen potten breken. "Dat ligt alweer achter me. Ik heb mijn focus op het nieuwe seizoen. Een nieuwe groep en een nieuwe staf, op naar een beter jaar."

Het afgelopen seizoen kwam de twintigjarige aanvaller tot twee goals en vier assists. Hij beseft dat het komend seizoen beter moet. "Mijn doel is om komend seizoen meer doelpunten te maken assists te geven. Hopelijk heel veel beter dan afgelopen seizoen, want het was een zwaar jaar."

Vergelijking Farioli en Guardiola

Volgens de Portugese aanvaller heeft iedereen binnen Ajax de neus dezelfde kant op staan. "Je weet hoe het gaat als er een nieuwe staf is. Dan is iedereen gemotiveerd om hun kwaliteiten te laten zien. En als je niet de juiste energie hebt, dan zorgt Farioli daar wel voor."

Forbs ziet wel kleine overeenkomsten met Manchester City-trainer Pep Guardiola, waar hij enkele trainingen bij meemaakte. "Ik zat toen natuurlijk nog in de jeugd, maar het is inderdaad wel vergelijkbaar. Al heeft Guardiola het bij Manchester City wel helemaal naar zijn eigen manier omgezet", aldus Forbs, die belangrijk was met één doelpunt en één assist tegen STVV.

Opstelling Ajax

Pasveer; Gaaei (67. Gaaei), Gooijer (67. Medic), Janse (67. Baas), Hato (67. Wijndal); Mannsverk (67. Henderson), Fitz-Jim (67. Taylor), Vos (67. Van den Boomen); Banel (60. Rasmussen), Rijkhoff (67. Akpom), Forbs (67. Godts).