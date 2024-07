Francesco Farioli trapt op de rem na eerste zege bij Ajax: 'Dat is geen garantie voor succes'

Bij Ajax staat sinds deze Francesco Farioli voor de groep. De Italiaanse oefenmeester tempert in gesprek met Sportnieuws.nl de verwachtingen. "Dit is noodzakelijk als we iets willen bereiken", zegt de 35-jarige Farioli.

Farioli is blij dat het eerste deel van de voorbereiding erop zit en dat de eerste overwinning binnen is. "We hebben opnieuw een belangrijke stap gezet, want STVV was geen gemakkelijke tegenstander. Zij verdedigden vrij agressief en dat was weer heel anders dan de vorige wedstrijd tegen PEC Zwolle. We hebben heel veel goede dingen laten zien", zegt Ajax-trainer Farioli.

Niveau moet omhoog

Ondanks dat Ajax een 4-0 overwinning boekte, is het nog niet goed genoeg volgens Farioli. "Ons niveau moet elke dag omhoog. We gaan wel de goede kant op, maar we moeten honger blijven hebben om ons te verbeteren. We hebben de juiste mentaliteit, maar dat is geen absolute garantie voor succes. Dit is alleen noodzakelijk als we iets willen bereiken, maar de basis is er."

Eerste wedstrijd wacht voor Ajax

Voor Ajax begint het seizoen vroeg met de kwalificatie voor de Europa League. Op 25 juli wacht de thuiswedstrijd tegen Vojvodina, gevolgd door de uitwedstrijd. Farioli weet dat er nog veel verandert in de selectie. "Er gaat heel veel veranderen met de terugkerende internationals, nieuwe en vertrekkende spelers. Dat beseffen wij ons als geen ander. Maar de kern in de groep is solide."

Farioli beseft dat het niet ideaal is om zo vroeg aan het seizoen te moeten beginnen, terwijl ook het EK nog bezig is. "Het is niet ideaal, omdat je niet met je volledige groep kan werken. En al helemaal als je nieuw bent, wil je zo snel mogelijk met de hele groep werken. Maar daar hebben we geen invloed op, dus we moeten ons met de huidige groep zo goed mogelijk voorbereiden."

Warm welkom in Nederland

Farioli heeft tot dusver weinig moois in Nederland kunnen zien, maar heeft een warm welkom gekregen. "Ik vind het heel fijn hoe de mensen me hier welkom hebben geheten. Al waren dat vooral de mensen op de club, want daar breng ik natuurlijk de meeste tijd door."

De Italiaan heeft in ieder geval al door hoe groot Ajax is. "We reden met de bus langs allemaal kleine weggetjes en we zagen overal mensen met Ajax-shirts. Het is toch prachtig om te zien hoeveel mensen om Ajax geven? Dat geeft ons wel de motivatie om elke dag alles te geven."

Fanbase vergroten

Het doel van Farioli is om nog meer supporters in een Ajax-shirt te krijgen. "We hopen elke dag natuurlijk om meer fans naar ons toe te krijgen, want dat betekent dat we goed bezig zijn. En ook al krijgen we één procent meer, dat kan al een enorm verschil maken in wedstrijden", aldus Farioli.