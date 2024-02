Van Taylor Swift op de tribune tot de Halftime Show van Usher: deze sterren straalden bij de Super Bowl

De Super Bowl was zondagnacht een groot spectakel, met vele Amerikaanse supersterren. Dat de kampioenswedstrijd van de National Football League (NFL) veel meer is dan een sportwedstrijd werd deze week wel duidelijk. Er werd eindeloos gespeculeerd over de aanwezigheid van Taylor Swift bij de wedstrijd van haar vriend Travis Kelce en over eventuele gastoptredens tijdens de Halftime Show van Usher.

Voor Taylor Swift was het een race tegen de klok. De zangeres, die momenteel bezig is met haar wereldtour, trad zaterdagavond nog op in Japan. Daarna had ze een vlucht van twaalf uur voor de boeg terug naar Amerika. Gunstig voor haar was wel dat het tijdverschil in haar voordeel werkte, waardoor het op papier te halen was.

Gelukkig gaf NFL op twitter het verlossende woord: Taylor Swift is hier! Samen met haar vriendinnen, rapper Ice Spice en actrice Blake Lively, zat ze op tijd op de tribune om de Kansas City Chiefs aan te moedigen.

Taylor Swift is here with Ice Spice and Blake Lively! #SBLVIII pic.twitter.com/0x4XIDRupW — NFL (@NFL) February 11, 2024

Halftime Show

De eer om in de rust van de wedstrijd van de Chiefs tegen de San Francisco 49ers op te mogen treden ging dit jaar naar R&B zanger Usher. De Halftime Show is ieder jaar een groot onderdeel van de Super Bowl, waarin artiesten alles uit de kast halen om een spectaculaire show neer te zetten.

Usher deed dit niet alleen, maar stond met wel zes gastartiesten op het podium. Zangeressen Alicia Keys en H.E.R. waren ook te zien, net als rappers Ludacris, will.i.am, Lil Jon en Jermaine Dupri.

Fans van Justin Bieber bleven helaas teleurgesteld achter. Er werd in het weekend voorafgaand aan de Super Bowl gespeculeerd dat hij gearriveerd zou zijn in Las Vegas en ook zou optreden in de Halftime Show, maar dat bleek niet het geval.

Usher tijdens de Halftime Show ©Getty Images

Tiësto afwezig door familieomstandigheden

De Super Bowl had ook een Nederlands tintje kunnen hebben. DJ Tiësto was ook gevraagd een optreden te verzorgen tijdens de NFL finale. Eerder deze week maakte hij bekend niet te kunnen komen vanwege familieomstandigheden.

Kansas City Chiefs won de wedstrijd zondag van San Francisco 49ers in de verlenging met 25-22.