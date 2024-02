Taylor Swift wel of niet op tijd voor Super Bowl 58? Paraplu's lijken het antwoord te geven

Alles in Amerika draait vandaag om Super Bowl 58. Niet de wedstrijd tussen Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers staat centraal en zelfs de Halftime Show is niet zo interessant. Het gaat maar over één persoon: Taylor Swift.

De zangeres, misschien wel de populairste van de hele wereld op dit moment, heeft een relatie met Travis Kelce. Hij is de tight end van Kansas City Chiefs en sinds zij een relatie hebben zijn miljoenen ogen extra op hem gericht. De vraag was alleen: gaat Swift de Super Bowl wel halen?

Optreden in Japan

De zangeres was zaterdagavond namelijk nog aan de andere kant van de wereld. Ze trad op in Japan en had daarna een vlucht van twaalf uur voor de boeg terug naar Amerika. Gunstig voor haar was wel dat het tijdverschil in haar voordeel werkte, waardoor het op papier te halen was.

Dus waren alle ogen gericht op het vliegveld in Japan. Zou Swift op tijd arriveren en een vlucht naar 'huis' pakken? Hoewel de Japanse hulp ijverig was, kon het haast niet anders dan dat Swift, beschermd door paraplu's om haar uit het zicht te houden, op het vliegveld verscheen. Camera's legden het allemaal vast.

Zangeres Taylor Swift trad zaterdag nog op in Japan en vloog daarna gelijk terug naar Amerika. ©Getty Images

Onherkenbaar door paraplu's

Een paar uur later begonnen ook de camera's in Amerika te draaien. Een privéjet landde op de luchthaven van Los Angeles en wéér werden er paraplu's tevoorschijn getoverd om de mysterieuze persoon onherkenbaar te houden. Maar als je zó je best doet om iemand te verbergen, wordt het bijna een publiek geheim om wie het dan gaat.

A classic umbrella moment. The jet believed to be carrying Taylor Swift lands at LAX ahead of the Super Bowl. pic.twitter.com/Ns4dQPHc2y — Katherine Barner (@katscadenza) February 11, 2024

Amerikaanse media zijn ervan overtuigd dat het Swift was die landde en snel achter paraplu's werd weggevoerd. Dat was zondagochtend (Nederlandse tijd) heel vroeg in Los Angeles. Ruim op tijd voor Swift om de Super Bowl te halen.

Gaat Taylor Swift de Super Bowl halen?

Ze landde rond 15:30 uur Amerikaanse tijd, wat betekende dat ze nog een volledige nacht kan maken qua slaap, voordat de Super Bowl begint. Maandagavond 00:30 uur Nederlandse tijd (zondagmiddag 15:30 uur Las Vegas-tijd) begint de grote finale van de NFL. Swift hoeft dus alleen van Los Angeles naar Las Vegas zien te komen en dan komt er eindelijk een einde aan de grote hamvraag die heel Amerika al wekenlang bezighield: haalt Taylor Swift de Super Bowl? Het antwoord lijkt makkelijker dan gedacht: ja.

Dus hoeft Travis Kelce niet alleen te vieren of te treuren als Super Bowl 58 voorbij is.