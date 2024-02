Alpine lanceert nieuwe auto voor 2024 en komt met speciale versie voor deel van het seizoen

Alpine is de volgende ploeg in de Formule 1 die de nieuwe wagen voor komend seizoen heeft gepresenteerd. Het team dropte dinsdag al een kleine teaser, maar sinds woensdag weten we precies in welke kleuren het team gaat rijden. Het team koos voornamelijk voor dezelfde kleuren, maar toch is er wel degelijk een verandering. Ook presenteerde het een speciale versie van de auto.

Op X liet het team dinsdag al een deel van de A524 zien. Daar was te zien dat er een deel roze zou zijn, maar een dag later was daar niet veel van te zien. Op woensdag onthulde het team de volledige auto en deze is net als in voorgaande jaren voornamelijk blauw, roze en zwart. Wel is er iets meer zwart dan in de afgelopen jaren. Net als in 2023 zullen Pierre Gasly en Esteban Ocon achter het stuur zitten.

Alpine goes mean for 2024! 🖤 💙



Rate the new livery out of 🔟 in the comments 👇



p.s. Happy Birthday @PierreGASLY! 🥳 #F1 pic.twitter.com/adfCpU4BYK — Autosport (@autosport) February 7, 2024

Het team presenteerde ook nog een speciale livery. Dit is de roze versie, maar erg roze is die auto ook weer niet. Zeker niet in vergelijking met voorgaande seizoenen, waarin het team zelfs enkele grands prix in een volledig roze auto reed. Het roze komt vanwege de samenwerking met sponsor BWT. Eerder was dit merk al sponsor van het team Racing Point. Zij reden toen ook in een volledig roze auto.

Alpine unveil their the special pink livery for the A524 🩷🆕 pic.twitter.com/eNv6hpJflu — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 7, 2024

Vierde auto van het jaar

Alpine is na Haas, Stake F1 en Williams het vierde team dat de wagen voor 2024 heeft gepresenteerd. McLaren geeft later nog een officiële presentatie, maar gaf de kleuren een aantal weken geleden al weg.

Formule 1 2024 | Op deze datum presenteert Red Bull de nieuwe auto van Max Verstappen Wie de nieuwe auto wil zien waarmee Max Verstappen het Formule 1-seizoen van 2024 gaat rijden, moet tot het allerlaatst geduld hebben. Red Bull Racing presenteert namelijk als allerlaatste renstal de nieuwe wagens.

Hypercar

Alpine presenteerde niet alleen de auto voor de Formule 1, maar ook de auto voor het World Endurance Championship. De 24 uur van Le Mans valt onder deze raceklasse. Mick Schumacher zal namens het team in het WEC gaan rijden.