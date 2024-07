Max Verstappen was bezorgd om vriendschap met Lando Norris: 'Dat heb ik altijd tegen hem gezegd'

Max Verstappen kreeg er de afgelopen week flink van langs na zijn crash met Lando Norris tijdens de GP van Oostenrijk. Zelf doet hem dat weinig, maar toch was er één ding waar hij zich wel zorgen om maakte: zijn vriendschap met Norris.

De wedstrijdleiding gaf Verstappen voor de botsing een tijdstraf van tien seconden. Dat kostte hem geen plek, want hij eindigde uiteindelijk alsnog als vijfde, maar wel kreeg hij bakken met kritiek over zich heen. Daar maakte hij zich geen zorgen om: "Dat kan me geen reet schelen", liet was Verstappen donderdag duidelijk bij een persmoment. "Ik ga naar huis en leef gewoon mijn leven"

Max Verstappen krijgt ervan langs in Engeland na crash met Lando Norris: 'Het is heel duidelijk' Het ging na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk vooral over de botsing tussen Max Verstappen en Lando Norris. De twee coureurs vochten voor de eerste plek, maar reden uiteindelijk tegen elkaar aan. In Engeland is Verstappen de gebeten hond.

Waar hij wel mee bezig was, was de vriendschap met Norris: "Het enige wat me wel kon schelen is mijn relatie met Lando." Dat lijkt wel goed te zitten, want de twee spraken elkaar al een dag na de race om het bij te leggen. Toen bleek dat ze meer op een lijn zaten dan het leek na de GP van Oostenrijk: "Ik denk dat we tot de conclusie kwamen dat we heel erg hebben genoten van ons gevecht."

Goed voor de Formule 1

"Het was een onnozel tikje die grote gevolgen had voor ons allebei", vervolgde Verstappen zijn verhaal. In de toekomst gaan ze het dan ook niet anders doen: "We hebben dit al jaren gedaan. Niet alleen in de Formule 1, maar ook online. Daar hadden we veel lol samen. Dat moet gewoon zo doorgaan, want dat vinden we mooi. Het is ook goed voor de Formule 1."

Dit is Lando Norris: Vlaamse moeder, rivaliteit met 'vriend' Max Verstappen en feesten met Nederlanders Max Verstappen vocht in zijn Formule 1-carrière fikse battles uit met Lewis Hamilton, Charles Leclerc en nu Lando Norris. Voor het eerst strijdt hij tegen een goede vriend. Dit moet je weten over Norris, die een woordje Nederlands spreekt.

De twee bespraken het incident, maar beloofden ook iets aan elkaar volgens Verstappen: "Ik heb altijd tegen Lando gezegd dat ik niet expres met hem wil crashen als hij me probeert in te halen. Dat is andersom net zo."

Norris stuk milder

Norris gaf eerder op de dag ook al aan dat de lucht tussen de twee geklaard is. De Brit vond dat hij uit frustratie dingen had geroepen waar hij achteraf helemaal niet achter stond. Norris keek dan ook liever vooruit richting zijn thuisrace van zondag.