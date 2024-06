Stewards komen met goed nieuws voor Max Verstappen, Sergio Pérez verklaart dramatische kwalificatie

Max Verstappen start de Grand Prix van Canada zondag na de krankzinnige ontknoping van de kwalificatie op P2. De wereldkampioen moest zich bij de stewards meldden, maar die geven Verstappen gelijk. Red Bull-ploeggenoot Sergio Pérez had ondertussen wat te mopperen.

Verstappen zou tijdens de kwalificatie de mist in zijn gegaan in de pitstraat. De Nederlander zou daarbij de McLaren van Oscar Piastri hebben gehinderd. Uit de beelden bleek echter dat Verstappen de witte scheidingslijn niet helemaal overschreed en dus kreeg hij geen straf.

Unieke ontknoping

De kwalificatie kenden overigens een bijzondere ontknoping. Verstappen klokte de snelste tijd, maar vertrekt zondag toch niet vanaf pole. George Russell zette namelijk dezelfde tijd neer en deed dat eerder in de kwalificatie. En dus mag de Brit van Mercedes de race vanaf de eerste plek beginnen.

Formule 1-kwalificatie: Max Verstappen grijpt naast pole position met kleinst denkbare marge Max Verstappen heeft net naast pole position gegrepen voor de Grand Prix van Canada. Na moeizame vrije trainingen met veel regen reed de wereldkampioen in de kwalificatie dezelfde tijd als George Russell, maar de Nederlander deed dat later. Hij staat dus op P2 op +0.000.

Sergio Pérez

Verstappens ploeggenoot Pérez kende een dramatische kwalificatie. In Q1 kwam hij niet verder dan de zestiende tijd en dus was het meteen klaar voor de Mexicaan. "Ik had geen grip aan de achterkant van mijn wagen", stelde hij na afloop. "We weten waar het aan ligt en gaan zondag weer alles geven."

"Volgens mij is het vooral psychologisch", zei Red Bull-adviseur Helmut Marko volgens Motorsport.com over de optredens van Pérez in de kwalificaties dit seizoen. "Het ligt niet aan de auto, dat zie je aan Max. Het was dit keer close en als de omstandigheden veranderen, vindt hij het erg moeilijk. Maar dat het nu al de derde keer is dat hij Q3 niet haalt, is pijnlijk."

Christan Horner

Teambaas Christan Horner was zeer te spreken over het optreden van Verstappen. "Max werd tijdens de kwalificatie sterker en sterker", aldus de Brit. "Dat hij pole mist terwijl hij dezelfde tijd rijdt, is een uitstekende prestatie na de moeilijke dag gisteren." Verstappen kampte vrijdag tijdens de vrije trainingen met de nodige technische problemen en klaagde ook zaterdag nog:

Max Verstappen net voor kwalificatie GP Canada nog altijd niet tevreden: 'Auto stuitert veel' Max Verstappen heeft in de eerste en enige droge vrije training van de Grand Prix van Canada de tweede plek neergezet. De Nederlander kwam tot 1:12,923. Daarmee was hij flink langzamer dan Lewis Hamilton, die de snelste tijd noteerde. Verstappen was nog altijd niet tevreden over zijn RB20.

George Russell

Russell kreeg na de kwalificatie direct de vraag of hij dacht Verstappen achter zich te kunnen houden. "Ja, natuurlijk, waarom niet?", reageerde hij. "Laten we er voor gaan. De auto voelt geweldig sinds de upgrades richting Monaco."