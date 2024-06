Korte eerste training voor Max Verstappen vanwege hevige regenval in Canada

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada is flink ingekort. Dat komt omdat het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal onder water stond vanwege hevige regenval. Max Verstappen en co moesten dus even wachten voordat ze mochten beginnen. De Nederlander kwam uiteindelijk tot een vijfde tijd.

Het circuit stond flink onder water en het kostte flink wat moeite om alles weg te krijgen. Safety car-coureur Barnd Maylander werd als eerste naar buiten gestuurd om te testen hoe alles erbij lag. Toen hij het sein gaf dat het veilig oogde, besloot de FIA besloot om vanaf 19:51 uur te starten, hoewel het nog wel regende. Toen stonden er nog 38 minuten op de klok om te trainen.

F1 | Gehele weekend veel kans op regen bij Grand Prix van Canada De Grand Prix van Canada staat voor de deur. Vorig jaar viel er veel regen en dat lijkt ook deze editie weer het geval. Bekijk hier de weersvoorspellingen voor de race op het Circuit Gilles Villeneuve.

Rode vlag

Amper tien minuten bezig zorgde de Chinees Guanyu Zhou voor een rode vlag. Hij raakte met zijn Stake F1 de betonnen muur en kwam op een gevaarlijke plek tot stilstand. Na een onderbreking van zeven minuten kon iedereen behalve Zhou weer verder op een baan die steeds droger werd.

Tegen het einde werden de slicks eronder geschroefd. Toch waren er nog enkele hachelijke momentjes op het circuit, omdat het op sommige plekken nat was. Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas en Max Verstappen misten bijvoorbeeld een bocht. Het kostte Verstappen flink wat tijd en uiteindelijk bleek hij twee seconden langzamer dan Lando Norris.

Pech voor Jack Doohan

Met name voor Jack Doohan is het zonde dat de eerste vrije training later startte. De rookie van Alpine mocht ervaring opdoen in de auto van Esteban Ocon, maar zag kostbare tijd letterlijk in het water vallen. De Australiër zette uiteindelijk geen rondetijd neer.