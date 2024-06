Max Verstappen moet 'auto nog finetunen' richting GP van Spanje, na vijfde plek in training

Max Verstappen heeft na zijn vijfde tijd in de tweede vrije training in Barcelona nog steeds vertrouwen in de Grand Prix. Er waren geen technische problemen en nu is het zaak om de auto te optimaliseren.

Op de vrije training op Circuit de Barcelona-Catalunya testte Verstappen verschillende afstellingen. Vandaar die vijfde tijd. "Dat is normaal voor een vrijdag", legt Verstappen uit. "Nu moeten we de auto optimaliseren."

Max Verstappen start weer matig aan raceweekend: vijfde bij tweede vrije training in Spanje Max Verstappen heeft in zijn Red Bull bij de tweede vrije training in Spanje de vijfde tijd neergezet. Bij de eerste vrije training was Lando Norris de snelste, gevolgd door Verstappen. Ditmaal was Lewis Hamilton (Mercedes) de uitblinker.

"Die afstellingen moeten we nu nog finetunen", vervolgt de Nederlandse coureur. "Maar de dag zelf was iets meer normaal dan de vorige vrijdag. En zonder problemen. Dat is waar we op hoopten."

Kleine updates

Red Bull heeft de RB20 van Verstappen al wat updates meegegeven. "Maar dat is allemaal klein, niets wereldschokkends. Vooralsnog voelt alles goed."

'Dit betekent absoluut veel voor mij': Max Verstappen komt met 'eerbetoon aan zijn fans' Max Verstappen is blij dat de Formule 1 aan een reeks races begint op vertrouwde Europese circuits. De drievoudig wereldkampioen bewaart in het bijzonder goede herinneringen aan de GP van Spanje, komende zondag het begin van drie weken achtereen racen.

GP van Spanje

De Grand Prix van Spanje start zondag om 15.00 uur op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Een bijzonder circuit voor Max Verstappen. Hij veroverde hier in 2016 zijn allereeste Formule 1-zege.