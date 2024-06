'Dit betekent absoluut veel voor mij': Max Verstappen komt met 'eerbetoon aan zijn fans'

Max Verstappen is blij dat de Formule 1 aan een reeks races begint op vertrouwde Europese circuits. De drievoudig wereldkampioen bewaart in het bijzonder goede herinneringen aan de GP van Spanje, komende zondag het begin van drie weken achtereen racen.

De afgelopen weken reisde het Formule 1-circus van hot naar her over de wereld. Achtereenvolgens werd er geracet in Canada, Europa, Amerika, Azië, Australië en het Midden-Oosten. Nu is met Spanje en daarna Oostenrijk en Groot-Brittannië Europa drie weken achter elkaar het decor voor de koningsklasse in de autosport.

'Maximaal presteren'

De coureur van Red Bull won in 2016 op het Circuit de Catalunya zijn eerste race in de Formule 1 en hij staat met die overwinning nog altijd te boek als jongste racewinnaar (18) ooit in de Formule 1. Inmiddels heeft Verstappen al zestig grands prix gewonnen. Ook de laatste twee jaar won hij de Grote Prijs van Spanje. "Ik heb er altijd goed gereden, dus hopelijk kan ik dit weekeind weer maximaal presteren", aldus de Limburger in een persbericht van Red Bull.

GP Spanje 2024 | Zo laat komt Max Verstappen komend weekend in actie De Grand Prix van Spanje wordt op 23 juni 2024 verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Een bijzonder circuit voor Max Verstappen. Hij veroverde hier in 2016 zijn allereest Formule 1-zege. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

Speciale helm

De Nederlander zal een speciale oranje helm dragen. "Als eerbetoon aan mijn fans voor al hun steun. Deze helm betekent absoluut veel voor mij. Er zijn een paar speciale races in Europa met veel Oranjefans, daar zal ik deze zeker dragen."

Dominantie Red Bull

Sinds ronde 31 tijdens de GP van Spanje in 2022 heeft er altijd een auto van Red Bull aan de leiding gereden. Toen nam Sergio Pérez de leiding in de race. Verstappen kwam vervolgens na de pitstops voor Pérez op de baan terecht en finishte als eerste. Vorig jaar reed de Nederlander van start tot finish aan kop.