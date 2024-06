Max Verstappen start weer matig aan raceweekend: vijfde bij tweede vrije training in Spanje

Max Verstappen heeft in zijn Red Bull bij de tweede vrije training in Spanje de vijfde tijd neergezet. Bij de eerste vrije training was Lando Norris de snelste, gevolgd door Verstappen. Ditmaal was Lewis Hamilton (Mercedes) de uitblinker.

Drievoudig wereldkampioen Verstappen, die voor het eerst dit seizoen zijn Orange Army-helm droeg, was als vanouds aan het mopperen over de balans van zijn RB20. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase kent het riedeltje van Verstappen nu wel: onderstuur, overstuur, gehobbel, geen grip. Hij moest het in die beginfase doen met de derde snelste tijd.

Teamgenoot Checo Perez was niet vooruit te branden. Lange tijd kwam hij niet verder dan P13. De Mexicaanse coureur keerde terug naar de pitbox, wellicht om nog ergens aan te laten sleutelen.

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg mocht in VT2 weer in zijn Haas stappen. De Duitse coureur werd in VT1 vervangen door Oliver Bearman, in het kader van een programma waardoor jonge of onervaren coureurs zich klaar kunnen stomen voor de F1-wereld. Bearman werd voorlaatste, dus wat dat betreft kan Hülkenberg content zijn met zijn twaalfde tijd.

Red Bull

Verstappen op plek vijf: dat was de afgelopen, zeer succesvolle jaren ongebruikelijk. In 2024 gaat het wat moeizamer bij Red Bull. Interne conflicten gaan samen met een kleinere voorsprong op de concurrentie. Verstappen wint nog steeds de meerderheid van de races, maar moet er harder voor knokken dan in 2023.

Nederland tegen Frankrijk op het EK 2024

Verstappen zal zich na de sessie haasten om naar zijn hotelkamer te gaan, of om een andere ruimte met een tv op te zoeken. Hij wil natuurlijk kijken naar Oranje tegen Frankrijk op het EK voetbal. Hij kondigde aan om dit EK als het mogelijk is alles rondom het Nederlands elftal te gaan volgen.

Tijdschema Grand Prix van Spanje

