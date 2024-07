Op deze gevaren moet Max Verstappen tijdens GP Groot-Brittannië letten

In de Formule 1 Opwarmronde blikken we met Sportnieuws.nl voor elke race vooruit op wat komen gaat. Simracer Mike van der Moolen rijdt een rondje over het circuit en geeft aan waar we tijdens de race op moeten letten. Bekijk hierboven de aflevering, waarin we inzoomen op de aanstaande Grand Prix van Groot-Brittannië.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur. Bekijk hier de tijden van de vrijdag tot en met zondag, met onder meer de vrije trainingen, kwalificatie en de race. Max Verstappen is de leider in de strijd om de wereldtitel. Bekijk hier de volledige stand.