Einde van een tijdperk: voor het eerst geen enkele tennisser met enkelhandige backhand in de top 10 bij de mannen

Tennisser Stefanos Tsitsipas staat deze week voor het eerst in vijf jaar tijd niet meer in de top 10 van de wereldranglijst. De Griek werd ingehaald door Alex de Minaur, die bij het ABN AMRO Open in Rotterdam de finale haalde, en zakte daardoor naar de elfde plaats. Dat betekent dat er voor het eerst in de geschiedenis deze week bij de mannen geen enkele speler met een enkelhandige backhand in de top 10 staat.

Tsitsipas stond een jaar geleden nog op de derde plaats, maar zit in een matige periode. Hij is zijn plekje bij de tien beste spelers van de wereld nu dus ook kwijt en dat zorgt voor een unicum. Nog nooit stond er geen enkele speler met een enkelhandige backhand in de top 10. De wereldranglijst wordt al bijgehouden vanaf 23 augustus 1973. Dat betekent dus dat dit de eerste keer is in meer dan vijftig jaar.

Dat terwijl de slag een aantal jaren geleden nog goed vertegenwoordigd was met natuurlijk Roger Federer, maar ook Stan Wawrinka, Dominic Thiem. Thiem was in 2020 de laatste speler met een enkelhandige backhand die een grandslamtoernooi wist te winnen. Hij won de US Open, maar is daarna door blessureleed ver weggezakt. In de jaren daarvoor waren de Zwitsers Federer en Wawrinka erg succesvol. Ook zij zakten weg door blessures en Federer is inmiddels zelfs gestopt.

Voor 2000 was het heel normaal dat topspelers een enkelhandige backhand gebruikten. Pete Sampras, Stefan Edberg en Ivan Lendl zijn daar voorbeelden van.

Weinig jonge spelers

Tsitsipas, die twee keer de finale van een grandslam wist te halen, is wel nog altijd de hoogstgeplaatste speler met een enkelhandige backhand. Grigor Dimitrov zit hem wel op de hielen met de dertiende plaats. De Bulgaar, vroeger bekend onder de bijnaam Baby Federer, stond in 2017 net als Tsitsipas al eens derde op de wereldranglijst, maar is daar nooit meer bij in de buurt gekomen.

Slechts elf spelers in de top 100 gebruiken de slag en de 21-jarige Lorenzo Musetti is de jongste van hen. De Italiaan staat op de 26e plaats. Nieuwe talenten als Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Holger Rune gebruiken allemaal een dubbelhandige backhand.

Symbolisch afscheid

Federer was met 20 grandslamtitels veruit de beste speler ooit met een enkelhandige backhand qua prestaties. Dat er altijd een speler met deze slag in de top 10 heeft gestaan is mede te danken aan de Zwitser. Federer was in totaal 968 weken onderdeel van de tien beste spelers ter wereld. Dat is meer dan achttien jaar. De Zwitser stopte in 2022 met tennissen.

Roger Federer was de succesvolste speler met een enkelhandige backhand. © Getty Images

Vrouwen

Bij de vrouwen is het trouwens een stuk normaler dat er geen enkele speler met een enkelhandige backhand in de top 10 staat. Dat is namelijk al heel lang het geval. Roberta Vinci en Carla Suarez Navarro waren in 2016 de laatste speelsters met deze slag bij de beste tien speelsters ter wereld. De Belgische Justine Henin was in 2007 de laatste nummer 1 van de wereld.