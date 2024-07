Gaël Monfils torpedeert lijnrechter op Wimbledon: 'Wilde haar geen pijn doen'

Gaël Monfils verloor in de derde ronde van Wimbledon 2024 van Grigor Dimitrov. De 33-jarige Bulgaar rekende in drie sets af met de 37-jarige Fransman: 6-3 6-4 6-3.

In de derde set was er een moment dat Monfils bij het najagen van een bal zijn evenwicht verloor. Zijn reactie op een shot van Dimitrov ging uit. Net op het moment dat een lijnrechter daarom 'out!' brulde, gleed Monfils tegen haar aan. Met de lijnrechter was er niets aan de hand, Monfils gleed echter nog door tegen de boarding. En dat deed veel pijn.

Tekst gaat door na de tweet

La chute impressionnante de Gaël Monfils 😳



(Beau tacle sur l’arbitre 😅)



Si tu veux suivre les coulisses des événements sportifs, mon insta :



➡️KP_Sports_Fr pic.twitter.com/tpajm6Fj3S — KP17 (@KPSPORTS_) July 6, 2024

Speelschema Wimbledon 2024 | Drukke dag voor de boeg met onder anderen 'rebel' Novak Djokovic en Iga Swiatek Wimbledon is maandag begonnen. De drie Nederlandse deelnemers Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus vlogen er allemaal uit in de tweede ronde. Maar het toernooi gaat gewoon door mét onder anderen Novak Djokovic en Iga Swiatek. Dit is het programma op Wimbledon op 6 juli.

Knie en pols

Monfils, ooit de nummer zes van de wereld (in 2017), lag een tijdje te kronkelen door de impact van de botsing. Hij greep naar zijn linkerknie. Na een behandeling hervatte hij de straat. Vergeefs, want hij won geen game meer.

Na de partij zei Monfils: "Ik gleed uit. Ik probeerde de lijnrechter niet te bezeren. Wat het lastig maakte is dat ik mijn pols op de grond moest drukken, in een poging om af te remmen." Uiteindelijk had hij meer last van de pols dan van zijn knie.

Elina Svitolina

Monfils heeft een relatie met de tennisster Elina Svitolina uit Oekraïne. Zij schakelde zaterdag in de derde ronde Ons Jabeur uit. De Tunesische was in 2022 en 2023 de verliezend finaliste. Zelf strande Stivotlina in 2023 in de halve finale.

Alles over Wimbledon 2024

Bekijk ook op onze speciale online tennispagina al het laatste nieuws over Wimbledon en check ook het speelschema en alle uitslagen.