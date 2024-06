Gijs Brouwer plaatst zich voor ATP Rosmalen en voegt zich bij vijf landgenoten

Gijs Brouwer wordt de zesde Nederlandse deelnemer aan het grastoernooi van Rosmalen. In de finaleronde van de kwalificaties won de Nederlandse tennisser in een spannende strijd van de Chileen Cristian Garin: 6-4 4-6 7-6 (3).

Brouwer staat op de 241e positie van de wereldranglijst. Hij verspeelde in de derde set een voorsprong van 4-2 tegen de nummer 113 van de mondiale tennisladder, maar was weer op tijd bij de les in de beslissende tiebreak.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp mogelijk tegenstanders in Rosmalen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp komen beiden in actie op het grastoernooi van Rosmalen, dat maandag begint. Mogelijk moeten de twee beste tennissers van Nederland het tegen elkaar opnemen in de tweede ronde op het Autotron.

Vijf Nederlanders al eerder zeker van deelname Rosmalen

Titelverdediger Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven zijn al zeker van deelname aan het grastoernooi op het Autotron, net als Arantxa Rus en Suzan Lamens bij de vrouwen.

Later op zondag strijdt Robin Haase om een plek in het hoofdtoernooi. Hij stuit op de Italiaan Stefano Napolitano. Haase kan zo de zevende Nederlander worden in het hoofdschema, dat maandag begint.