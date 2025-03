Opvallend: alweer een tennisser legt zichzelf vrijwillige dopingschorsing op, uit zelfde land als eerder geval

De Australische tennisser Thomas Fancutt ondergaat een vrijwillige dopingschorsing. De bond die toeziet op integriteit binnen de sport (ITIA) heeft dat vrijdag bevestigd.

De 30-jarifge Fancutt is een dubbelspecliast. In december 2024 stond hij op plek 107 van de dubbelranking, wat zijn hoogste positie ooit was. Hij heeft erkend dat hij een regel van het anti-dopingprogramam (TAPD) heeft verbroken.

Als reactie daarop is hij vanaf 19 maart 2025 vrijwillig geschorst. De tijd die hij uitzit tijdens deze voorlopige schorsing, wordt afgetrokken van een eventuele toekomstige definitieve schorsing.

Nog een Aussie

Eind 2024 was er een andere Australische speler die vrijwillig tegen de lamp liep. Max Purcell werd toen voorlopig geschorst vanwege doping. De grandslamwinnaar klopte zelf bij de tennisbond aan. De 26-jarige Australiër is vooral succesvol in het dubbelspel. In 2022 stond won hij Wimbledon terwijl hij in 2024 de US Open op zijn naam schreef.

In een post op sociale media scchref hij dat er een fout is gemaakt met een vitamine-infuus. "Ik heb vrijwillig een voorlopige schorsing geaccepteerd omdat ik onbewust een infuus met vitaminen boven de toegestane limiet heb gekregen."

Verband?

Tennisjournalist Ben Rothenberg vraagt zich af of er een link is tussen de twee gevallen. "De aankondiging van ITIA is intrigerend. Na Max Purcell is er een tweede Australische speler die is geschorst op een ongebruikelijke manier. Net als Pucell besloot Fancutt vrijwillig geschorst te zijn. Zou er een verband kunnen zijn tussen de twee zaken?"

New announcement from the ITIA is an intriguing one.



Following Max Purcell, a second Australian has been suspended under the uncommon “prohibited method” category of offenses.



Like Purcell, Thomas Fancutt also opted in.



— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 21, 2025

Novak Djokovic

Doping is niet de enige hot topic achter de schermen van de tenniswereld. Eerder in de week was er een geruchtmakende aankondiging van een bond die door Novak Djokovic is opgericht. Enkele (ex-)spelers en de spelersbond PTPA van Novak Djokovic lanceren een rechtszaak tegen de organisaties ATP en WTA.

"Professionele tennissers zitten vast in een gemanipuleerd spel", staat in de aanklacht. "Niet op de baan, waar miljoenen fans wereldwijd genieten van de felle concurrentie tussen spelers, maar daarbuiten, waar spelers gedwongen worden om slopende schema's, gelimiteerde inkomsten, beledigende onderzoeken en disciplinaire maatregelen te doorstaan, en beperkte controle hebben over hun eigen carrière en 'brands'."