Stunt: Gijs Brouwer schakelt oud-winnaar Adrian Mannarino uit in Rosmalen

Gijs Brouwer heeft zich op knappe wijze geplaatst voor de kwartfinale van Libéma Open. De Nederlander versloeg Adrian Mannarino, de nummer 21 van de wereld: 2-0 in sets. Brouwer deed als qualifier mee in Rosmalen.

De 28-jarige Brouwer moest twee kwalificatieronden overleven om überhaupt aan het toernooi mee te mogen doen. In de eerste ronde won Brouwer - zelf de nummer 232 van de wereld - van Jakub Mensik. De Tsjech staat 79e van de wereld.

De Nederlander ging dus vrolijk verder met stunten. In de achtste finale won hij met 6-3, 6-3 van Mannarino. De Fransman won vijf jaar geleden nog het toernooi in Rosmalen. Brouwer weet zeker dat hij in de kwartfinale weer tegen een Fransman speelt. Hij tennist tegen de winnaar van het duel tussen Ugo Humbert en Arthur Fils.

Tallon Griekspoor

De partij tussen Brouwer en Mannarino begon door regenval een half uur later. Tallon Griekspoor is de enige andere overgebleven Nederlander in het mannentoernooi, maar hij moet de kwartfinale nog zien te bereiken. Hij moet zien af te rekenen met Mackenzie McDonald, rond 17:00 uur op woensdag.