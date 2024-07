Toptennisster brengt fans opnieuw het hoofd op hol na succes van jurk die haar 'vrouwelijke kant benadrukt'

Marta Kostyuk stond deze maand flink in de belangstelling op Wimbledon. De Oekraïense tennisster werd al in de derde ronde uitgeschakeld, maar wist dankzij haar opvallende jurk alsnog alle ogen op zich gericht. En ook na haar uitschakeling houdt ze de gemoederen bezig.

De 22-jarige Kostyuk, nummer negentien op de wereldranglijst werd richting Wimbledon geïnspireerd door de verplichting om witte kleren te dragen. Het deed haar denken aan haar trouwjurk en samen met haar sponsor werd een jurkje ontworpen dat inderdaad de nodige overeenkomsten had met de jurk die ze tijdens haar huwelijk droeg. Eentje waarin ze naar eigen zeggen haar 'vrouwelijke kant' wilde benadrukken.

'Ongelukjes voorkomen'

De jurk had uiteraard wat andere details dan de jurk die ze droeg toen ze op 1 november 2023 op Cyprus in het huwelijk trad met Heorhii Sudakov. In tegenstelling tot de trouwjurk, is er in de tennisvariant ruimte om tennisballen te bewaren in een broekje onder de jurk. "En we hebben de halslijn wat verhoogd om ongelukjes te voorkomen", aldus designer Joelle Michaeloff.

Marta Kostyuk op Wimbledon

Ook in de aanloop naar het prestigieuze tennistoernooi plezierde de Oekraïense haar bijna 300.000 volgers op Instagram al met onthullende foto's. Haar verjaardag vierde ze in een enigszins doorschijnende witte jurk.

Vakantie

Na haar uitschakeling op Wimbledon vond Kostyuk het tijd voor een korte vakantie. Ze zocht de zon op en en genoot in bikini van de zon en een schaal vol zomers fruit. En dat moest uiteraard gedeeld worden met haar volgers.

Marta Kostyuk geniet volop.

Kostyuk sloeg in haar loopbaan overigens al ruim vier miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar, haalde eerder dit jaar op de Australian Open de kwartfinale en won in 2023 de ATX Open in Texas. Daarnaast won ze in het dubbelspel twee toernooien.