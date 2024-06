UFC-ster Islam Makhachev breekt neus van Dustin Poirier en blijft de grote kampioen

Islam Makhachev heeft zijn lichtgewicht titel behouden nadat hij Dustin Poirer versloeg bij UFC 302. In een spannend gevecht van vijf rondes bewees Makhachev zich als kampioen.

In het Prudential Center in Newark New Jersey gaven beide vechters alles wat ze in zich hadden. Uiteindelijk verraste Makhachev in de vijfde ronde met een d'arce choke, wat inhoudt dat beide armen om de nek zijn geklemd. Daarmee sleepte hij de overwinning binnen.

Conor McGregor verdient miljoenen binnen én buiten de ring Als je aan MMA en en UFC denkt, dan is Conor McGregor vaak de eerste naam die naar boven komt. Hij is niet alleen de eerste vechter die het voor elkaar kreeg om kampioen te worden in twee verschillende gewichtsklassen, maar ook de best betaalde vechter.

De Rus begon sterk in de eerste ronde. In de latere rondes verdedigde Poirier beter en maakte hij het zijn tegenstander lastig.

Beide vechters bleven niet ongehavend. De vierde ronde werd overschaduwd door blessures. Poirier liep een gebroken neus op en Makhachev had een flinke snee door een elleboogstoot van zijn tegenstander. Toch bleven beide vechters doorgaan met mooie technische acties.

Laatste wedstrijd

Voor de 35-jarige Poirier zou het de laatste keer kunnen zijn dat hij in actie komt, zo vertelde hij. "Ik doe dit al bijna twintig jaar en ik wil er zijn voor mijn kleine dochter. Ik ben nog niet 100 procent zeker van mijn zaak, maar ik denk ook aan mijn gezondheid. Ik heb een mooie carrière gehad."

Donald Trump

Het gevecht werd bijgewoond door 17,834 toeschouwers. Het evenement bracht daarmee wel 7,25 miljoen euro op aan toegangsbewijzen.

Donald Trump aanwezig bij UFC 302. Getty Images

Ook oud-president Donald Trump was aanwezig. Hij kreeg een warm welkom in New Jersey. Verschillende vechters op het toernooi vierden hun overwinning met Trump, bijvoorbeeld Sean Strickland en Kevin Holland.