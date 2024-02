Afgang voor Barça en Frenkie de Jong tegen degradatiekandidaat Granada

FC Barcelona heeft zondagavond een uitgelezen kans laten liggen om uit te lopen op Atlético Madrid en in te lopen op Girona. In eigen huis kwamen de sterrenformatie niet verder dan 3-3 tegen degradatiekandidaat Granada.

Frenkie de Jong begon in de basis en had met Barça op drie punten kunnen komen van nummer twee Girona. De stuntploeg van Daley Blind ging dit weekend keihard onderuit tegen Real Madrid (4-0). Blind miste dat duel door een schorsing. Nummer vier Atlético verloor met 1-0 bij Sevilla.

De nog altijd pas 16-jarige Lamine Yamal zette Barcelona na een kwartiertje ballen op voorsprong. Vlak voor rust zorgde Ricard Sanchez voor de gelijkmaker. Facundo Pellistri, door Granada gehuurd van Manchester United, schoot de bezoekers na een uur spelen op voorsprong: 2-1.

Robert Lewandowski maakte drie minuten later de gelijkmaker, maar wéér drie minuten later kwam Granada weer op voorsprong. Ignasi Miquel, evenals Sanchez een verdediger, zorgde voor de 3-2. In de slotfase van de wedstrijd maakte Yamal met een mooie treffer gelijk.

Granada had héél hard een zege nodig. De ploeg staat negentiende in LaLiga met nu dertien punten. Celta de Vigo, dat op de veilige zeventiende plek staat, heeft twintig punten. Almeria staat overigens onderaan met zes punten en heeft nog niet gewonnen in de Spaanse competitie dit seizoen.