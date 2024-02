Beukema's Bologna wint makkelijk van Lecce dankzij goal Nederlander

Bologna heeft de smaak weer te pakken in de Serie A. Na enkele wisselende resultaten werd vorige week gewonnen en ook zondag kon drie punten worden bijgeschreven. Mede dankzij een doelpunt van Sam Beukema stond er tegen Lecce 4-0 op het scorebord.

Bologna is bezig aan een uitstekend seizoen. De ploeg van trainer Thiago Motta is doorgaans middenmoter maar doet dit jaar serieus mee om Europees voetbal. Na 23 duels staan er 39 punten achter Bologna en dat is goed voor de voorlopig 5e plaats. Het verschil met de belangrijke plek 4 (Champions League-voetbal) is 0 punten, al moet nummer vier Atalanta vandaag nog de 23e wedstrijd spelen, bij Genoa.

Sam Beukema liet in de 5e minuut al het publiek in Renato Dall'Ara juichen. Bij een rebound was de Nederlandse verdediger erg scherp. Dankzij twee doelpunten van Bologna-ster Ricardo Orsolini liep Bologna nog binnen de 50 minuten uit naar 3-0.

Bij de 4-0 moest de Nederlandse spits Joshua Zirkzee verbijtend toekijken. Deze winter kwam namelijk Jens Odgaard over van AZ. De spits viel in voor Zirkzee en was verantwoordelijk voor het laatste doelpunt van de wedstrijd in Bologna.