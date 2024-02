Brian Brobbey knalt icoon uit de boeken en pakt stokoud record: 'Toen bestond ik nog niet, joh'

Brian Brobbey pakte zaterdagavond een vijftig jaar oud Ajax-record af van Ruud Geels. Hij was voor de twaalfde wedstrijd op rij betrokken bij een doelpunt of assist voor Ajax in de Eredivisie. Na de wedstrijd werd hij gewezen op zijn record.

Bij ESPN kreeg Brobbey de vraag wie hij dacht dat het record vóór hem in handen had. Dusan Tadic, was zijn gok. Maar hij moest veel verder terug in de tijd. In gesprek met Hans Kraay bij ESPN: "Toen bestond ik nog niet joh. Ruud Geels? Oké, nu Brian Brobbey toch?"

"Een mooi record voor mij. Ik vind dat ik goed betrokken ben en dat wil ik blijven doen. Ik ben tevreden, ik mag niet klagen over hoe het gaat."

De 22-jarige Brobbey vond het 'mooi', zijn record. Zijn reeks begon tegen PSV (5-2 nederlaag) en is dus nu al twaalf wedstrijden bezig. In die periode kwam hij tot elf goals en vijf assists. Zaterdagmiddag gaf hij een assist op Steven Berghuis in de wedstrijd tegen - wederom - PSV. Ditmaal werd het 1-1.

Ruud Geels

Geels werd bij Ajax vier seizoenen op rij topscorer van de Eredivisie. Een paar seizoenen eerder won hij de Europacup I met Feyenoord. Op het WK van 1974 had Geels rugnummer 1, maar speelde hij geen minuut. Geels overleed in november van 2023. Hij werd 75 jaar oud.

Oranje

Op zondagochtend besprak bondscoach Ronald Koeman de Ajax-spits bij Goedemorgen Eredivisie. Hij ziet in Brobbey een mogelijke basisklant voor op het EK 2024, komende zomer in Duitsland. Koeman ziet de snelheid, kracht en de kwaliteit om een bal vast te houden van Brobbey.

