Cocaïnesnuivende topvoetballer trekt in openhartig interview pijnlijke conclusie

Hij was een gigantisch voetbaltalent, maar zijn loopbaan raakte door problemen in het slop en werd nooit zo goed als vooraf voorspeld: de Roemeense Adrian Mutu werd ooit door José Mourinho ontslagen bij Chelsea vanwege cocaïnegebruik en blikt daar schuldbewust op terug.

Voor zijn topperiode moeten we terug naar ruim twintig jaar geleden. Mourinho was manager van Chelsea en een van zijn sterspelers was de Roemeen Mutu. De spits was op dat moment een van de toptalenten in het voetbal en schitterde kort daarvoor voor onder meer het Italiaanse Parma. Chelsea maakte liefst 24,5 miljoen euro over naar de Italianen, maar een succes werd verblijf in Londen niet.

Na een eerste seizoen met tien goals was de start nog veelbelovend, maar daarna ontstonden de problemen. Mutu werd geschorst door zijn club. Hij kampte met een cocaïneverslaving en blikte daar in The Telegraph onlangs op terug. "Cocaïne snuiven bij Chelsea as de slechtste beslissing in mijn carrière", stelt hij. Mutu weer nog goed waarom hij het deed. "Ik was eenzaam en verdrietig in Engeland, maar zelfs de depressie waar ik mee kampte kan mijn daden niet rechtvaardigen."

Had Gouden Bal kunnen winnen

Mutu raakte naar eigen zeggen verstrikt in een web van leugens en excuses. Daar heeft hij tot de dag van vandaag spijt van, want Mutu realiseert zich dat hij de potentie had om de wereldtop te bereiken. "Zonder cocaïne had ik makkelijk de Ballon d'Or kunnen winnen." Die Gouden Bal kwam er echter nooit.

De inmiddels 46-jarige Oost-Europeaan werd vanwege zijn cocaïnegebruik maandenlang geschorst en moest zijn werkgever 17 miljoen euro betaalde, maar speelde na zijn vertrek bij Chelsea nog voor onder meer Juventus en Fiorentina. Bij de laatstgenoemde club tikte hij nog een behoorlijk niveau aan. In dienst van Fiorentina werd hij in 2010 echter betrapt op een verboden midden wel werd hij opnieuw geschorst.

Weggestuurd na grap Mr. Bean

In 2016 sloot hij zijn loopbaan af in zijn thuisland Roemenië. Hoewel hij de nodige incidenten meemaakte in zijn loopbaan, werd hij onder meer vier keer Roemeens voetballer van het jaar en werd hij in 2007 verkozen tot beste speler van de Serie A. Voor de Roemenen speelde hij 77 interlands en scoorde hij 35 keer. Bij de nationale ploeg werd hij in 2023 verbannen omdat hij de bondscoach had vergeleken met personage Mr. Bean nadat hij buiten de selectie was gehouden.