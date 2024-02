Dean Huijsen scoort eerste goal voor swingend en winnend AS Roma

Dean Huijsen heeft maandagavond zijn eerste doelpunt namens AS Roma gemaakt. De in Amsterdam geboren verdediger maakte na een uur spelen de 4-0 voor de Romeinen tegen Cagliari. AS Roma swingde en lijkt klaar voor de Europa League-ontmoetingen tegen Feyenoord.

Bij een corner was Huijsen het scherpst en torende hij boven iedereen uit, waarna hij de 4-0 zo kon inkoppen. De verdediger zorgde er daarna voor dat het hele stadion zijn naam scandeerde, een prachtig moment. Leuk detail in de video is de ruzie op de achtergrond tussen Romelu Lukaku en Gianluca Mancini. Laatstgenoemde tikt de Belg op zijn achterhoofd, maar daar is hij absoluut niet van gediend.

Dean Huijsen scoort eerste doelpunt voor AS Roma Dean Huijsen heeft zijn eerste goal voor AS Roma te pakken. De huurling van Juventus kopte na rust een corner heerlijk binnen. Het doelpunt check je hierboven.

Roma won zo voor de derde keer op rij onder de nieuwe trainer Daniele de Rossi. Na twee keer 2-1 (tegen Hellas Verona en Salernitana) werd het nu dus 4-0. Paulo Dybala was de grote man met twee goals en een assist. De Argentijnse dribbelaar zorgde vorig seizoen voor de uitschakeling van Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League.

Op 15 februari spelen Feyenoord en Roma weer tegen elkaar, dan in de tussenronde van de Europa League. Een week later is de return in Rome.