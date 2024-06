Deze zeven spelers zingen hun volkslied niet mee bij het EK voetbal (Spanje uitgezonderd)

Elke interland begint met de volksliederen van de twee landen. Veel spelers leggen dan hun hand op hun hart en zingen mee. De een wat mompelend, de ander luid en duidelijk (als hij Italiaans is). En sommigen zwijgen.

Bij de spelers van Spanje is de stilte begrijpelijk. Hun nationale hymne heeft geen woorden. Maar bij het EK 2024 zijn er ook enkele voetballers die wel mee zouden kunnen zingen, maar ervoor kiezen om hun kaken op elkaar te houden. Kevin De Bruyne van België bijvoorbeeld.

Niet meezingen

Het Laatste Nieuws vroeg zich af hoe uniek het is dat de Manchester City-speler niet meezingt. De krant zoomde in op alle volksliederen tijdens de eerste speelronde van de groepsfase. Zo ontdekten ze naast de Belgen De Bruyne, Yannick Carrasco en Amadou Onana nog meer zwijgzame spelers: Kevin Danso (Oostenrijk), Giorgi Chakvetadze (Georgië), Ricardo Rodriguez en Granit Xhaka (Zwitserland).

Het is niet altijd even duidelijk of een speler de hele tijd meezingt. Het hangt er ook maar net vanaf op welk moment ze in beeld komen. "Zeven spelers op een totaal van 253 spelers", concludeert HLN. "Enkele spelers die de lippen zeer lichtjes bewogen, zoals onze Jeremy Doku en Xavi Simons van Nederland, geven we het voordeel van de twijfel."

Brabançonne

In augustus 2023 kwam de Belgische bond met een nieuwe versie van het volkslied, de Brabançonne. Er werd besloten dat alle nationale ploegen, van de jeugd tot de Rode Duivels en het vrouwenteam, het lied in de drie landstalen zouden zingen: Nederlands, Frans en Duits. De bond redeneerde toen: "Zo symboliseert het nieuwe volkslied de samenhorigheid die er leeft bij de supporters. Ze staan al als één man achter de ploeg, voortaan zingen ze ook met één stem."

Tekst Brabançonne

O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren ​

​Onze ziel en ons hart zijn u gewijd ​

​Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren ​

​Wees ons doel in arbeid en in strijd. ​

​Tu vivras toujours grande et belle ​

​Et ton invincible unité ​ ​

​Aura pour devise immortelle :

​Le Roi, la Loi, la Liberté ! ​

​Gesetz und König und die Freiheit hoch! ​

​Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!

