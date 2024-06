Duitsland in de ban van koosnaam bondscoach Nagelsmann: 'Dat zou schattig zijn!'

De 5-1 overwinning op Schotland in het eerste EK-duel is uiteraard het gesprek van de dag in Duitsland, maar er is nog iets dat onze oosterburen bezighoudt. De koosnaam van bondscoach Julian Nagelsmann.

Terwijl Nagelsmann zijn elftal in München klaarstoomde voor het duel met de Schotten, zocht zijn vriendin een plekje op de tribune. Lena Wurzenberger, voormalig sportverslaggeefster, deed dit in een shirt van het Duitse elftal.

Een oplettende fotograaf legde het rugnummer én de naam die achterop het shirt dat Wurzenberger droeg staan vast. En de grote vraag is nu of dat het koosnaampje is dat zij voor haar vriend heeft.

'Geile Tor-Party': Uitzinnige Duitse media dromen al van EK-titel na droomstart tegen Schotten Duitsland versloeg vrijdagavond in het openingsduel Schotland met 5-1 en dus is de EK-koorts flink toegenomen bij onze oosterburen. In de media wordt al gedroomd van de eerste eindzege op een EK sinds 1996.

Boven het rugnummer tien stond de naam 'Julsi'. Dat lijkt uiteraard veel op Julian dus voor Duitse media was de link snel gelegd. "Toen Nagelsmann nog coach was van FC Bayern, noemde ze hem vaak liefkozend 'Jules'", weet het boulevardblad Bild. "Nagelsmann ontving zelfs een armband met de bijnaam."

Wurzenberger zou het dus op 'Julsi' houden. "Wat een schattige koosnaam zou dat zijn!", meent Bild. Na de wedstrijd zocht Nagelsmann zijn vriendin overigens op en kreeg hij hartelijke felicitaties.

Julian Nagelsmann krijgt een dikke zoen van zijn vriendin Lena Wurzenberger. © Getty Images

EK voetbal 2024

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.