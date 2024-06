Feyenoord heeft opvolger Santiago Giménez alvast binnen: Argentijn komt naar Rotterdam

Feyenoord heeft met Julián Carranza een nieuwe spits vastgelegd. De 24-jarige Argentijn komt over van het Amerikaanse Philadelphia Union, waar hij sinds begin 2022 43 keer scoorde in 95 wedstrijden. Carranza heeft in Rotterdam getekend voor vier jaar.

Carranza wordt de derde echte spits in de selectie van Feyenoord, naast Santiago Giménez en Ayase Ueda. Met de nieuwe trainer Brian Priske uit Denemarken gaan de Rotterdammers komend seizoen proberen succes te boeken in eigen land en in de Champions League.

"Ik voelde me erg vereerd dat Feyenoord interesse in me toonde", reageert Carranza in een bericht op de clubwebsite. "Het is een grote club in Europa, die actief is in de Champions League en een manier van spelen heeft die in mijn ogen goed bij me past. De afgelopen jaren ben ik gegroeid als speler in de MLS, en nu moet ik aantonen dat ik klaar ben voor deze nieuwe stap."

Carranza komt uit de jeugd van Club Atlético Banfield in eigen land en speelde in de Verenigde Staten ook voor Inter Miami. In Rotterdam wordt rekening gehouden met een mogelijk vertrek van Giménez.