Feyenoord kent weinig moeite met Sparta in Rotterdams onderonsje

Feyenoord heeft zondagavond met 2-0 van Sparta gewonnen. Santiago Giménez ontbrak in de Feyenoord-selectie, wegens een kleine blessure. Bij het ontbreken van de eerste spits, zorgden de verdedigers voor de doelpunten.

Giménez verkeerde niet in topvorm en was er zondagavond dus helemaal niet bij. Ayase Ueda kreeg dé kans om zichzelf te bewijzen bij Feyenoord. De Japanse spits moest het hiervoor voornamelijk doen met invalbeurten.

Feyenoord-trainer Arne Slot koos niet voor Bart Nieuwkoop op rechtsbuiten, iets wat hij de afgelopen weken wel regelmatig deed. Yankuba Minteh kreeg de voorkeur. Thomas Beelen stond centraal achterin, als vervanger van Gernot Trauner.

Twijfelachtige penalty

In de eerste helft gebeurde er vrij weinig. De fans in De Kuip moesten sowieso tot de 57e minuut wachten tot er werd gescoord. Minteh miste in de zestien van Sparta volledig de bal, maar werd nog wel onderuit gegleden. Dat leverde een makkelijke penalty op, die David Hancko binnenschoot: 1-0.

Even later was het een andere verdediger die er 2-0 van maakte. Lutsharel Geertruida liet De Kuip weer ontploffen, nadat hij een bal van Luka Ivanusec binnenwerkte. De Kroaat stond nét in het veld.

In de 80e minuut leek Mats Wieffer er uit een hoekschop 3-0 van te maken. De bal bleef in het strafschopgebied voor hem liggen, waarop de middenvelder hard besloot uit te halen. Wieffer maakte echter hands.

Ayase Ueda

Ueda stelde teleur tegen Sparta. De Japanner werd niet echt gezocht (of gevonden) door zijn teamgenoten en kwam ook niet echt tot kansen.

Stand Eredivisie

Feyenoord blijft de nummer twee van de Eredivisie, met een voorsprong van vijf punten op FC Twente. Sparta blijft door de nederlaag op de tiende plek steken. Overigens is de zevende plek slechts drie punten weg, dus de Rotterdammers maken nog alle kans op de play-offplekken om Europees voetbal. Daar is een achtste plek waarschijnlijk voldoende voor.