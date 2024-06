Go Ahead Eagles 'geschokt' na plotseling overlijden van eigenaar en Quote 500-miljonair Kees Vierhouten (51)

Go Ahead Eagles-eigenaar Kees Vierhouten is woensdagavond op 51-jarige leeftijd plotseling overleden aan een hartinfarct. "Geschokt en verbijsterd heeft Go Ahead Eagles dit nieuws vandaag ontvangen", meldt de club uit Deventer.

'In de eerste plaats wil Go Ahead Eagles zijn vrouw Mirjam, en zijn kinderen Harm, Vin, Evi en Louise en alle andere nabestaanden veel steun wensen met dit heftige verlies. Op woensdag 12 juni kunnen alle supporters tussen 19:00 – 21:00 uur afscheid nemen van Kees Vierhouten op het Supportersplein', schrijft de club in een statement.

🙏 Bedroefd heeft Go Ahead Eagles kennisgenomen van het overlijden van de 51-jarige Kees Vierhouten. De grootaandeelhouder van Go Ahead Eagles overleed woensdagavond aan een hartinfarct. pic.twitter.com/MUkJgrtdu5 — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) June 6, 2024

Hoofdsponsor

Vierhouten was sinds 2021 groot aandeelhouder van Go Ahead Eagles. Hij nam toen negentig procent van de aandelen over van Alex Kroes. Hij wilde met de club een stabiele club in de Eredivisie worden en zette daarvoor de afgelopen jaren grote stappen. Als klap op de vuurpijl haalde de club uit Deventer vorige maand Europees voetbal.

Succesvol ondernemer

Als zeer succesvol ondernemer stond Vierhouten ook in de Quote 500 van rijkste Nederlanders. Hij is de eigenaar van een twaalftal bedrijven, die zich voornamelijk bezighouden met verpakkingen, opslag en transport.

Clubs sturen condoleances

Diverse clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stuurden woensdagochtend meteen condoleances naar Go Ahead Eagles.

Gecondoleerd en heel veel sterkte gewenst 🙏 — PSV (@PSV) June 6, 2024

Gecondoleerd en sterkte met dit verlies 🙏 — Roda JC Kerkrade (@RodaJCKerkrade) June 6, 2024