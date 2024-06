Heimwee naar Rotterdam: David Hancko steelt de show op EK met bijzonder kledingstuk

Feyenoord-verdediger David Hancko zorgde maandag met zijn Slowakije voor een enorme sensatie op het EK door met 1-0 van België te winnen. Hancko speelde ijzersterk als linksback en dat was misschien wel te danken aan een heel bijzonder kledingstuk.

Hancko staat inmiddels twee jaar onder contract bij Feyenoord en werd met de Rotterdammers in 2023 landskampioen. De Slowaak won afgelopen seizoen de KNVB Beker. Het lijkt erop dat de verdediger helemaal op zijn plek is bij Feyenoord, want hij droeg een bijzonder kledingstuk tijdens het EK-duel Slowakije - België.

Feyenoord

Kijkers was het namelijk tijdens het duel opgevallen dat Hancko met een Feyenoord-onderbroek speelde. De Slowaak lag na een duel met pijn op de grond en toen was te zien dat er op de band van zijn onderbroek met grote letters 'Feyenoord' geschreven stond.

Geluksonderbroek

De onderbroek bracht Slowakije geluk, want het zorgde voor een enorme stunt door de Belgen te verslaan. Hancko speelde daarin een grote rol, want toen PSV-aanvaller Johan Bakayoko voor een leeg doel de gelijkmaker binnen kon schieten, gleed de Slowaak de bal met een uiterste inspanning van de lijn.

Het is voor Slowakije te hopen dat Hancko ook in de volgende twee groepswedstrijden zijn geluksonderbroek gaat dragen. De Slowaken kunnen in het volgende duel tegen Oekraïne een grote stap zetten naar de achtste finales. De ploeg van Hancko sluit de groepsfase af met een duel tegen Roemenië.

