Hattrickheld Phil Foden is imponerende Mark Flekken bij Brentford de baas

Mark Flekken kan terugkijken op een prima wedstrijd tegen Manchester City. De keeper van Brentford verloor met 3-1, maar keepte desondanks sterk. Phil Foden was echter een maatje te groot, de Engelsman scoorde een hattrick. Wel gaf Flekken een assist.

De Nederlands doelman knalde een uittrap zo hard richting de aanval dat Neal Maupay alleen voor de keeper terechtkwam. De Franse spits faalde niet en schoot de openingstreffer binnen. Flekken bekroonde zijn wedstrijd daardoor ook nog eens met een mooie assist.

Bij de tiende poging van Manchester City tussen de palen was het wel raak. Na matig verdedigend werk was Flekken kansloos op een poging van Foden. De Nederlander verrichtte in totaal twaalf reddingen, waarvan negen voor rust. Dat was sinds 2016/17 niet meer voorgekomen.

Na de thee moest Flekken de bal nog twee keer uit het netje halen na een goal van Foden. De eerste was op aangeven van Kevin De Bruyne, bij de laatste goal gaf Erling Haaland de assist. Hij startte voor het eerst sinds zijn terugkeer van een voetblessure.

Door de overwinning kruipt Manchester City dichter bij Liverpool, dat zondag verloor bij Arsenal. Het is spannend bovenin, al heeft City nog wel een wedstrijd te goed.