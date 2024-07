Jeroen Zoet keert terug in de Eredivisie als reserve achter piepjonge doelman

Jeroen Zoet keert komend seizoen terug in de Eredivisie. De 33-jarige doelman heeft maandag een contract getekend bij AZ. Zoet komt transfervrij over van het Italiaanse Spezia, waar hij sinds 2020 voor speelde.

Zoet was jarenlang eerste doelman bij PSV, maar raakte daar onder trainer Mark van Bommel zijn plek onder de lat kwijt. Ook bij AZ zal hij niet als eerste doelman gaan fungeren. Die eer is namelijk weggelegd voor Rome-Jayden Owusu-Oduro, die begin deze maand zijn twintigste verjaardag vierde.

Reserve met bijzonder rugnummer

"Het is prettig om Jeroen daarachter te hebben, een doelman die alles in zijn carrière al heeft meegemaakt", vertelt technisch directeur Max Huiberts over de komst van Zoet naar Alkmaar. De doelman krijgt bij AZ een opvallend rugnummer: hij gaat met 41 spelen.

⚡🧤 𝐆𝐨𝐞𝐝 𝐝𝐚𝐭 𝐣𝐞 𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐧𝐭, 𝐉𝐞𝐫𝐨𝐞𝐧!



🤝 De doelman komt transfervrij over van het Italiaanse Spezia Calcio en is vastgelegd tot medio 2027.

#AZ #JeroenZoet #TheFutureIsOurs — AZ (@AZAlkmaar) July 15, 2024

Zoet krijgt bij AZ"Op 33-jarige leeftijd is hij bovendien nog topfit en wil hij graag van waarde zijn in de rol zoals die met elkaar besproken is. Jeroen is gretig om zijn ambities na te jagen. Hij gaat in zijn rol de concurrentie scherp houden en proberen elkaar sterker te maken."

Steunpilaar bij PSV

Zoet begon zijn carrière bij PSV, waar hij meer dan tweehonderd wedstrijden onder de lat stond en drie keer landskampioen werd. Hij was jarenlang de eerste doelman, maar Van Bommel gaf al snel de voorkeur aan Lars Unnerstall. Zoet kwam ook nog op huurbasis uit voor RKC Waalwijk en FC Utrecht.

De 11-voudig international vertrok in 2020 naar Italië. Vorig seizoen speelde hij 25 duels bij Spezia, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië.